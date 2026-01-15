Rimpasto in giunta a Valderice: entrano Lilly Ferro e Giuseppe Martinico

15/01/2026 15:00:00

Rimodulazione della Giunta comunale a Valderice. Il sindaco Francesco Stabile ha ufficializzato l’ingresso di due nuovi assessori nell’esecutivo, dando avvio a una fase che viene definita come un vero e proprio “nuovo passaggio politico” per l’amministrazione cittadina.

A far parte della squadra di governo sono Lilly Ferro e Giuseppe Martinico, due profili professionali scelti – spiega il sindaco – per rafforzare l’azione amministrativa e affrontare con maggiore efficacia le sfide dei prossimi anni.

All’avvocata Ferro sono state affidate le deleghe a Turismo, Politiche giovanili e Marketing territoriale. Un settore strategico, soprattutto in chiave di promozione del territorio e di creazione di nuove opportunità per i giovani. La sua esperienza nel campo del marketing territoriale sarà, secondo l’amministrazione, uno degli elementi centrali per il rilancio dell’immagine di Valderice. Lilly Ferro è nota per essere la direttrice commerciale dell'azienda vinicola Fazio, e per essere moglie dell'ex Sindaco di Trapani e deputato regionale, Mimmo Fazio.

Martinico assume invece le deleghe a Bilancio, Finanze e Tributi. A lui il compito di guidare la programmazione economica del Comune, con l’obiettivo di garantire equilibrio finanziario ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.

«Questa operazione non rappresenta un semplice avvicendamento tecnico – commenta il sindaco Stabile – ma segna l’inizio di un nuovo corso. Vogliamo una programmazione amministrativa più ampia, capace di rispondere alle esigenze mutate della comunità e orientata a una visione di sviluppo strategico di lungo periodo».

Il primo cittadino sottolinea come l’ingresso dei due nuovi assessori porti competenze specifiche e nuova energia all’interno della Giunta: «Siamo pronti ad affrontare nuove sfide puntando su innovazione e valorizzazione delle eccellenze turistiche del territorio».

Stabile ha rivolto anche un ringraziamento agli assessori uscenti: Domenico Lo Cascio, già dimissionario, e Gianrosario Simonte. «Il lavoro preciso, costante e puntuale che hanno svolto – ha detto – ha contribuito a costruire basi solide su cui oggi possiamo progettare il futuro. A loro va la mia gratitudine».



