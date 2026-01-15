Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
15/01/2026 09:00:00

Turismo, Sicilia alla Bit di Milano: riaperti i termini per le imprese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768463909-0-turismo-sicilia-alla-bit-di-milano-riaperti-i-termini-per-le-imprese.jpg

La Sicilia punta a rafforzare la propria presenza alla Borsa italiana del turismo (Bit) di Milano e riapre i termini per consentire a nuove imprese di partecipare alla manifestazione in programma dal 10 al 12 febbraio 2026. L’assessorato regionale del Turismo ha infatti disposto una nuova finestra per la presentazione delle candidature da parte delle micro, piccole e medie imprese del settore.

 

Le domande potranno essere inviate esclusivamente tramite l’apposita piattaforma online a partire dalle ore 12 del 19 gennaio e fino alle ore 12 del 21 gennaio. La decisione arriva dopo la prima fase di selezione, che ha già portato all’ammissione di 38 imprese, lasciando ancora disponibili 20 postazioni nello spazio espositivo dedicato alla Regione Siciliana.

 

«L’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – è garantire la massima partecipazione degli operatori siciliani a una vetrina internazionale strategica per il comparto turistico regionale. Con la riapertura dei termini vogliamo offrire un’ulteriore opportunità concreta alle nostre imprese per essere protagoniste alla rassegna di Milano».

 

La presenza alla Bit rientra nel Piano operativo annuale 2026 e nel Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2025-2027, strumenti con cui la Regione mira a sostenere la crescita e la promozione delle eccellenze siciliane, rafforzando il posizionamento dell’Isola sui mercati nazionali e internazionali.

Il decreto con tutte le informazioni dettagliate e gli allegati necessari per la partecipazione è consultabile sul sito istituzionale della Regione Siciliana.









