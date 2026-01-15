Alcamo, fermato su un ciclomotore con oltre 160 grammi di cocaina: arrestato 33enne

15/01/2026 09:03:00

Viaggiava a bordo del suo ciclomotore quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo. Un controllo che si è trasformato in arresto per un alcamese di 33 anni, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fin dai primi momenti, ha mostrato un atteggiamento particolarmente agitato, un comportamento che ha insospettito i militari dell’Arma. A quel punto la perquisizione personale ha permesso di trovare tre involucri in plastica termosaldata contenenti complessivamente 165 grammi di cocaina.

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del 33enne, dove i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 7.800 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai Carabinieri nel territorio alcameso.



