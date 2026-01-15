Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
15/01/2026 09:03:00

Alcamo, fermato su un ciclomotore con oltre 160 grammi di cocaina: arrestato 33enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768464387-0-alcamo-fermato-su-un-ciclomotore-con-oltre-160-grammi-di-cocaina-arrestato-33enne.jpg

Viaggiava a bordo del suo ciclomotore quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo. Un controllo che si è trasformato in arresto per un alcamese di 33 anni, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

 

L’uomo, fin dai primi momenti, ha mostrato un atteggiamento particolarmente agitato, un comportamento che ha insospettito i militari dell’Arma. A quel punto la perquisizione personale ha permesso di trovare tre involucri in plastica termosaldata contenenti complessivamente 165 grammi di cocaina.

 

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del 33enne, dove i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 7.800 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

 

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai Carabinieri nel territorio alcameso.



Lotta alla droga | 2026-01-09 16:35:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/legge-anti-crack-completata-la-rete-regionale-250.jpg

Legge anti-crack, completata la rete regionale

Completata la rete regionale sulle dipendenze: 9 centri ad "alta soglia" attivi in tutte le province, unità mobili sul territorio e un bando da 4 milioni di euro per il reinserimento lavorativo. Sono questi i risultati della legge...







Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...