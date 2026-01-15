Diploma in quattro anni: allo Sciascia e Bufalino ora è possibile

15/01/2026 10:00:00

Da oggi conseguire il diploma in quattro anni non è più solo un’ipotesi. All’I.I.S.S. Sciascia e Bufalino, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, diventano attivi i nuovi percorsi 4+2, pensati per chi vuole entrare prima nel mondo del lavoro senza rinunciare a una formazione solida e qualificata.

In pratica, lo studente può diplomarsi in quattro anni e poi scegliere se continuare con due anni di specializzazione negli ITS Academy, percorsi collegati direttamente alle aziende. Una possibilità concreta per chi guarda al futuro con l’idea di costruirsi competenze spendibili subito nel territorio tra Erice, Trapani e Valderice.

I nuovi indirizzi nascono proprio dai bisogni locali. C’è il percorso Wine Export Manager – Turismo Enogastronomico, rivolto a chi vuole lavorare nella promozione dei prodotti tipici, del vino e del turismo legato al territorio. Un settore che qui rappresenta una vera opportunità di lavoro.

Per chi è più orientato al digitale c’è Web Developer – Sistemi Informativi Aziendali, un percorso che forma sviluppatori capaci di creare siti, applicazioni e strumenti informatici richiesti da imprese, enti e professionisti.

Spazio anche alla sanità con Odontotecnico Digitale, che affianca alla preparazione tradizionale le nuove tecnologie come progettazione digitale e stampa 3D, oggi sempre più richieste.

La caratteristica comune di questi percorsi è una scuola molto pratica, con laboratori, docenti esperti, stage e tirocini in azienda. Non solo teoria, ma competenze utili e immediatamente spendibili.

Accanto ai nuovi 4+2, lo Sciascia e Bufalino amplia anche l’offerta per chi lavora o vuole rimettersi in gioco: partono infatti due nuovi corsi serali, Ottico e Turismo, che si aggiungono al serale sociosanitario già attivo.

Per studenti e famiglie che devono scegliere, l’istituto apre le porte con gli Open Day:

– 15 gennaio, dalle 16:30 alle 19:30, per gli indirizzi professionali

– 17 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30, per gli indirizzi tecnici.

Una novità concreta: meno anni sui banchi, più opportunità di lavoro e di futuro.



