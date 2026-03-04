Campobello di Mazara tra bullismo ed elezioni

04/03/2026 04:00:00

A Campobello di Mazara si è verificato un grave episodio di bullismo davanti a una scuola media. La mamma del ragazzo sui social ha chiesto maggiori controlli davanti alla scuola media Luigi Pirandello: “Perché, purtroppo, tira una brutta aria”.

Lo studente di 13 anni è stato pestato da un ragazzo tunisino e la mamma ha presentato una denuncia. Raccontano i cittadini che ogni giorno davanti a quella scuola si registrano atteggiamenti di bullismo.

Mangiaracina: attivazione di un tavolo tra le Istituzioni

Sulla triste vicenda è intervenuto Daniele Mangiaracina, candidato sindaco per il movimento Rinascita Campobellese: *“Quanto accaduto davanti alla scuola media di Campobello non può e non deve essere sottovalutato.

Esprimo la mia piena solidarietà alla famiglia e al ragazzo coinvolto, augurandogli di superare al più presto questo momento difficile. Nessun giovane dovrebbe vivere situazioni di paura o violenza.

La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto. La scuola deve essere un luogo di crescita, confronto e serenità, non uno spazio dove si ha timore di entrare o uscire. Come candidato sindaco di Campobello di Mazara e rappresentante di Rinascita Campobellese, chiedo alle autorità competenti maggiori controlli nelle fasce orarie scolastiche e l’attivazione immediata di un tavolo di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e famiglie”*.

Corsa alle elezioni, Castiglione farà la sua parte

Il sindaco uscente Giuseppe Castiglione non potrà essere ricandidato: il terzo mandato per i Comuni sopra i 5mila abitanti ed entro i 15mila non ha avuto il via libera dall’ARS.

Bocciato l’articolo del Ddl Enti Locali, Castiglione ha detto la sua: “Il Parlamento siciliano ha perso un’occasione davvero importante, l’assemblea non è riuscita ad approvare una norma semplice, ragionevole, di buon senso e che avrebbe allineato la Regione Sicilia al resto dell’Italia. Bloccare la possibilità del terzo mandato ai sindaci dei Comuni sino a 15000 abitanti ha significato, dunque, limitare la libertà di voto e la parità di diritti rispetto ad altri cittadini di tutta Italia”.

Non sarà dunque candidato in prima persona a guidare la città, ma ha sottolineato che “La passione per questa città non è legata a una norma. Ci sarò. E ci saremo”.

Annuncia una “Squadra forte, coesa, competente, che non farà proclami roboanti e irrealizzabili solo per accattivarsi simpatie e voti. Noi non illudiamo nessuno, abbiamo rispetto per ciascun cittadino”.

Controcorrente apre il faro a Campobello

Il movimento del deputato regionale Ismaele La Vardera “Controcorrente” arriva a Campobello di Mazara. Il faro territoriale è stato affidato a Giuseppe Puccio, che sarà portavoce dei cittadini.

Il faro, ha dichiarato La Vardera, “opererà nell’interesse dell’intera comunità e dialogherà con tutte le forze politiche e le associazioni che più rispecchiano le visioni, i valori e le idee politiche del movimento”.



