Marsala: “Charlie Chaplin Modern Times” chiude il Colomba Bianca Xmas Festival

15/01/2026 21:07:00

Sarà una serata speciale, all’insegna, musica dal vivo, cinema e convivialità, conclude la rassegna Colomba Bianca Xmas Festival. L’ultimo appuntamento è in programma lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21, al Centrale Music Hall di Marsala.

Protagonista dell’evento sarà “Charlie Chaplin Modern Times”, una suggestiva sonorizzazione live del capolavoro muto del 1936. Sul palco, Gino De Vita, da solo con la sua chitarra, reinventerà dal vivo la celebre colonna sonora di Tempi Moderni, riscrivendola in una chiave inedita e minimalista e accompagnando in tempo reale la proiezione integrale del film.

Un’esperienza intima e immersiva che unisce il grande cinema classico alla musica contemporanea, arricchita da degustazioni e atmosfere raffinate, firmate Colomba Bianca – Biocantine di Sicilia, dove note, immagini e calici selezionati si fondono in un unico percorso sensoriale.

Info e prenotazioni: 328 7181799 – 0923 1873655.







