Trapani, l’Ariston debutta come produttore con la commedia “Venerdì 13”

03/03/2026 15:17:00

Il Cine Teatro Ariston debutta come produttore: l’8 marzo in scena “Venerdì 13”

Il Cine Teatro Ariston di Trapani inaugura la sua prima produzione teatrale con “Venerdì 13”, commedia brillante che mescola ironia, suspense e continui colpi di scena. Lo spettacolo andrà in scena domenica 8 marzo 2026 alle ore 21.00 sul palco del teatro di Corso Italia.

Una cena tra amici che cambia tutto

La trama prende avvio da una semplice cena tra amici che si trasforma in una serata imprevedibile. Un ospite arriva sconvolto da una notizia drammatica: l’aereo su cui viaggiava la moglie è precipitato in mare. Mentre si attende di sapere se la donna sia tra i sopravvissuti, accade l’impensabile: proprio quel venerdì 13, i padroni di casa scoprono di aver vinto il Superenalotto.

Da quel momento la parola d’ordine diventa una sola: non manifestare la propria gioia. Ma tra tensioni, equivoci e verità che faticano a restare nascoste, il confine tra tragedia e commedia si assottiglia fino a esplodere in una girandola di sorprese e risate.

Il cast e la regia

La regia è firmata da Roberto Ciufoli. In scena Martina Colombari, affiancata da Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia.

La tournée è partita il 1° febbraio registrando numerosi sold out e si concluderà l’11 marzo, con tredici date complessive.

L’Ariston diventa produttore

“Venerdì 13” segna l’avvio dell’attività produttiva del Cine Teatro Ariston.

«Abbiamo scelto di inaugurare l’attività produttiva con un progetto capace di coniugare qualità artistica e grande appeal per il pubblico – ha dichiarato il produttore Alessandro Costa –. Essere produttori significa assumersi un rischio, credere in una visione e accompagnarla fino al palcoscenico».

Un primo passo che segna una nuova fase per la storica sala trapanese.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono acquistabili:

presso il botteghino del Cine Teatro Ariston , del cinema Royal e del cinema Diana (dalle 18.00 alle 23.00);

, del cinema Royal e del cinema Diana (dalle 18.00 alle 23.00); online su Liveticket:

https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani

(è possibile utilizzare il Bonus Cultura solo online).

Per informazioni:

Email: info@cineteatroariston.trapani.it

Telefono: 0923 21659 (attivo dalle 18.00 alle 23.00, tranne lunedì)

WhatsApp: 389 6275308

Sito web: www.cineteatroariston.trapani.it

Social: @cineteatrotrapani



