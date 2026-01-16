Sezioni
Cittadinanza
16/01/2026 00:00:00

F-35 a Trapani-Birgi, nuova assemblea il 24 gennaio a Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/f-35-a-trapani-birgi-nuova-assemblea-il-24-gennaio-a-salemi-450.png

Dopo la scorsa assemblea pubblica prosegue l’opposizione al progetto del secondo campo di addestramento per i caccia F-35, che dovrebbe essere realizzato a Trapani-Birgi e diventare il più grande al mondo. Un’iniziativa che continua a suscitare preoccupazioni e critiche da parte di associazioni, movimenti e cittadini del territorio.

 

Alla base della mobilitazione c’è anche il contesto internazionale, segnato da una crescente instabilità geopolitica, che – secondo i promotori – rende necessario un maggiore livello di informazione e confronto pubblico sulle scelte strategiche e sulle ricadute locali di un’infrastruttura militare di tale portata.

 

Per questo è stata convocata una nuova assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza, in programma venerdì 24 gennaio alle 14 presso il Circolo Peppino Impastato di Salemi, in via A. Lo Presti 168A.

 

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul progetto, discutere delle possibili conseguenze per il territorio e rafforzare il percorso di opposizione già avviato nelle scorse settimane.



