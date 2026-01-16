Aggiornamenti sull'eccezionale maltempo previsto lunedì in Sicilia

16/01/2026 10:52:00

Un nuovo e preoccupante aggiornamento meteo mette la Sicilia sotto osservazione in vista di lunedì 19 gennaio. I principali modelli previsionali iniziano a convergere su uno scenario di maltempo severo, con caratteristiche che, per intensità ed estensione, potrebbero risultare tra le più significative degli ultimi anni.

Alla base della possibile ondata di maltempo c’è la formazione di una profonda area di bassa pressione che nel fine settimana si posizionerà sulla Penisola Iberica per poi traslare verso il Nord Africa. Tra domenica e lunedì il sistema ciclonico dovrebbe collocarsi tra la Tunisia e le due isole maggiori, dando origine a un vortice ciclonico molto intenso.

Gli effetti più rilevanti sono attesi proprio sulla Sicilia, in particolare sui settori ionici e meridionali, ma anche su Calabria e Sardegna. I venti di Scirocco potrebbero raggiungere raffiche fino a 140 chilometri orari, valori prossimi alla forza 11 della scala Beaufort, con condizioni di vera e propria tempesta. I mari, soprattutto Ionio e Canale di Sicilia, sono previsti molto agitati o grossi, con onde che potrebbero arrivare fino a 14 metri lungo le coste sud-orientali dell’Isola.

Alla fase ventosa dovrebbe seguire una seconda, altrettanto critica, caratterizzata da precipitazioni molto intense e persistenti, con piogge diffuse che, secondo alcune simulazioni, potrebbero assumere un carattere quasi “monsonico”, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche.

Si tratta ancora di una previsione in evoluzione, ma il quadro che emerge è quello di una situazione potenzialmente delicata, che richiederà attenzione nei prossimi giorni. Ulteriori conferme o eventuali correzioni sull’intensità e sulla traiettoria del ciclone arriveranno con i prossimi aggiornamenti dei centri di calcolo. Nel frattempo, l’invito è alla prudenza e a seguire con attenzione gli avvisi ufficiali della Protezione civile.



