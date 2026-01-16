Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/01/2026 10:52:00

Aggiornamenti sull'eccezionale maltempo previsto lunedì in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/aggiornamenti-sull-eccezionale-maltempo-previsto-lunedi-in-sicilia-450.jpg

Un nuovo e preoccupante aggiornamento meteo mette la Sicilia sotto osservazione in vista di lunedì 19 gennaio. I principali modelli previsionali iniziano a convergere su uno scenario di maltempo severo, con caratteristiche che, per intensità ed estensione, potrebbero risultare tra le più significative degli ultimi anni.

Alla base della possibile ondata di maltempo c’è la formazione di una profonda area di bassa pressione che nel fine settimana si posizionerà sulla Penisola Iberica per poi traslare verso il Nord Africa. Tra domenica e lunedì il sistema ciclonico dovrebbe collocarsi tra la Tunisia e le due isole maggiori, dando origine a un vortice ciclonico molto intenso.

Gli effetti più rilevanti sono attesi proprio sulla Sicilia, in particolare sui settori ionici e meridionali, ma anche su Calabria e Sardegna. I venti di Scirocco potrebbero raggiungere raffiche fino a 140 chilometri orari, valori prossimi alla forza 11 della scala Beaufort, con condizioni di vera e propria tempesta. I mari, soprattutto Ionio e Canale di Sicilia, sono previsti molto agitati o grossi, con onde che potrebbero arrivare fino a 14 metri lungo le coste sud-orientali dell’Isola.

Alla fase ventosa dovrebbe seguire una seconda, altrettanto critica, caratterizzata da precipitazioni molto intense e persistenti, con piogge diffuse che, secondo alcune simulazioni, potrebbero assumere un carattere quasi “monsonico”, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche.

Si tratta ancora di una previsione in evoluzione, ma il quadro che emerge è quello di una situazione potenzialmente delicata, che richiederà attenzione nei prossimi giorni. Ulteriori conferme o eventuali correzioni sull’intensità e sulla traiettoria del ciclone arriveranno con i prossimi aggiornamenti dei centri di calcolo. Nel frattempo, l’invito è alla prudenza e a seguire con attenzione gli avvisi ufficiali della Protezione civile.

 









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...