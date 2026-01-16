Sezioni
Cronaca
16/01/2026 09:08:00

Buongiorno24 del 16 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/buongiorno24-del-16-gennaio-2026-450.jpg

Buongiorno24, venerdì 16 gennaio 2026, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

Apriamo la puntata da Gibellina, dove l’arte torna a essere linguaggio civile e politico. È stato inaugurato “Portami il futuro”, il programma che accompagna Gibellina verso il 2026, anno in cui sarà Capitale italiana dell’arte contemporanea. Alla cerimonia il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha definito Gibellina «un posto sacro», esempio di rigenerazione fondata sulla bellezza. Un riconoscimento che affonda le radici nella storia di una città che ha trasformato la ferita del terremoto in progetto culturale permanente.

 

Dalla cultura alla cronaca nera. A Partinico l’omicidio dell’allevatore La Puma continua a inquietare. Le indagini parlano di due killer entrati in azione, con modalità considerate professionali. Un delitto che riapre interrogativi pesanti sul contesto e sui possibili collegamenti, in una zona che porta ancora addosso il peso di vecchie e nuove ombre mafiose.

 

Restiamo sul fronte giudiziario. A Palermo la Procura generale chiede 12 anni di carcere per Giovanni Luppino, l’uomo che avrebbe fatto da autista a Matteo Messina Denaro negli ultimi mesi di latitanza. Una richiesta più pesante rispetto alla condanna di primo grado, con il tentativo di ricondurre il ruolo dell’imputato nell’alveo dell’associazione mafiosa, o almeno del concorso esterno.

 

Ci spostiamo a Trapani, dove l’emergenza acqua non trova soluzione. Nel pantano di Villa Rosina si continua a cercare una perdita che da due anni alimenta polemiche e disagi. Il Comune ammette le difficoltà tecniche: individuare il guasto è complicato, mentre si procede con interventi tampone. Intanto, una parte della città resta ostaggio di un problema che sembra senza fine.

 

Capitolo politica regionale. In Forza Italia cresce la tensione interna. Arriva un appello diretto al presidente della Regione Renato Schifani per ricompattare il partito e “fare unità”, mettendo da parte veti e personalismi. Il clima, però, resta tutt’altro che sereno in vista delle prossime scadenze elettorali.

Crisi senza tregua anche sul fronte economico. A Mazara del Vallo la marineria torna in mare «fra le incognite»: costi in aumento, concorrenza straniera, nuove regole europee e un settore sempre più in difficoltà. Gli operatori parlano di un comparto allo stremo, che rischia di non reggere ancora a lungo.

Chiudiamo con una notizia che ha colpito tutta la Sicilia sportiva. Alcamo piange Gabriele Calvaruso, giovane promessa del triathlon, morto in un incidente stradale. Un lutto che ha scosso atleti, società e federazioni: se ne va un ragazzo considerato un talento in crescita, con un futuro già scritto nello sport.

 

Oggi è venerdì. Vittorio Alfieri commenta con noi la notizia della settimana. Questi i temi di oggi a Buongiorno24. Restate con noi, approfondiamo tutto dopo la sigla.

 



