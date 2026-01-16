Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/01/2026 08:00:00

Favignana, agente aggredito in carcere: “Colpita anche l’isola felice”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/favignana-agente-aggredito-in-carcere-colpita-anche-l-isola-felice-450.jpg

Non esistono più “isole felici” nel sistema penitenziario italiano. Anche la Casa di Reclusione di Favignana, da sempre considerata una realtà equilibrata e priva di tensioni, finisce al centro della cronaca per una violenta aggressione ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria.
A denunciare l’episodio è CON.SI.PE., per voce del delegato nazionale Antonio Savalli. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30. Secondo quanto ricostruito dal sindacato, un detenuto avrebbe prima minacciato e insultato l’agente in servizio, per poi passare all’aggressione fisica: il poliziotto è stato afferrato al collo e sbattuto con violenza contro il muro.
Solo il tempestivo intervento degli altri agenti ha evitato conseguenze ancora più gravi.
“È un segnale allarmante – afferma Savalli – perché colpisce un istituto simbolo di equilibrio. Il detenuto protagonista dell’aggressione era stato trasferito a Favignana proprio per motivi di ordine e sicurezza da un’altra struttura. Questo dimostra che il sistema dei trasferimenti non risolve il problema della violenza, ma si limita a spostarlo, destabilizzando anche le realtà più sane”.
Parole dure anche sul clima che si respira nelle carceri. Secondo il delegato nazionale della CON.SI.PE., il livello di impunità percepita ha ormai superato una soglia critica. “I soggetti violenti non hanno più remore. Il personale è stanco, demotivato e si sente abbandonato di fronte a un’escalation che appare inarrestabile. Se non arriveranno segnali forti dai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, siamo vicini a un punto di non ritorno per la tenuta psicofisica di chi lavora ogni giorno in prima linea”.
Il sindacato torna quindi a chiedere un intervento urgente da parte dei vertici del DAP, aprendo una riflessione sulla gestione della sicurezza e sulla tutela del personale, sempre più spesso bersaglio di episodi di violenza anche in contesti ritenuti, fino a ieri, marginali rispetto alle tensioni del sistema carcerario nazionale.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...