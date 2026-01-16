Arte pubblica e comunità: ad Alcamo due giorni di eventi per Urban Sunrise

16/01/2026 08:40:00

Alcamo chiude la fase artistica del progetto Urban Sunrise con due giornate dedicate all’arte pubblica e alla partecipazione della comunità.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio, nel quartiere Maria Ausiliatrice, sono in programma incontri e attività che accompagnano il percorso di rigenerazione urbana avviato dal Comune di Alcamo, grazie a un finanziamento PNRR. Sabato 17 gennaio, dalle 18 alle 20 circa, la Chiesa di San Pietro Apostolo in via Barone San Giuseppe ospiterà il talk pubblico “Arte pubblica: istruzioni per l’uso futuro”.

Un momento di confronto aperto, pensato come spazio di dialogo sui linguaggi dell’arte e sul loro ruolo nei contesti urbani e sociali. La visione artistica del progetto porta la firma di Igor Scalisi Palminteri, ed è stata realizzata dal team di Sperone167 ETS, realtà riconosciuta per la capacità di lavorare in relazione diretta con i luoghi e con le persone che li abitano. Domenica 18 gennaio, dalle 9 alle 16 circa, il quartiere Maria Ausiliatrice diventerà invece teatro di un momento comunitario attorno al murale “Generazioni Future”. In programma attività educative curate da AGESCI Alcamo 1, una riflessione ecumenica e un pranzo sociale informale, pensato come occasione di incontro e condivisione. Urban Sunrise nasce come progetto di riqualificazione non solo urbana, ma anche umana. Da questa estate tredici artiste e artisti provenienti da diversi Paesi hanno dipinto i palazzi del quartiere, portando nuovi colori e nuove prospettive. Un percorso che ha coinvolto direttamente gli abitanti, con l’obiettivo di costruire un senso di cura e appartenenza, lontano da interventi calati dall’alto e più vicino a una città pensata a misura di persone.



