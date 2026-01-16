Sezioni
Cultura
16/01/2026 17:16:00

Trapani accoglie Stefania Auci con la presentazione de "L'alba dei leoni"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768580801-0-trapani-accoglie-stefania-auci-con-la-presentazione-de-l-alba-dei-leoni.jpg

La Sala Grande del Complesso monumentale di San Domenico ha ospitato la presentazione de “L’alba dei leoni” (Nord Edizioni), il nuovo capitolo della saga dei Florio. Un evento che ha confermato il legame profondo tra l’autrice e la sua terra, scelta come prima tappa del tour nazionale dopo l’anteprima esclusiva a Villa Igiea, a Palermo.

La risposta del pubblico è stata calorosa: sala gremita e numerosi spettatori rimasti in piedi pur di non perdere l’appuntamento. Il dialogo con lo scrittore Giacomo Pilati ha attraversato i temi centrali del romanzo – le radici calabresi dei Florio, la spinta al cambiamento, l’intreccio tra storia familiare e grande Storia – mentre l’attrice Ester Pantano ha regalato momenti di intensa emozione con le sue letture. Presente anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

 

«Raccontare questo primo capitolo, e allo stesso tempo ultimo, della parabola dei Florio è stata una sfida che mi ha coinvolto molto profondamente dal punto di vista emotivo», ha dichiarato Stefania Auci. «Ho cercato di raccontare fino in fondo la spinta che ha portato questa famiglia a compiere cambiamenti così radicali. Questa narrazione prettamente familiare si intreccia con un territorio poco esplorato dalla nostra letteratura: la Calabria, terra ricca di storia e dalle forti vene emotive, che meritava finalmente il suo spazio».

L’autrice ha poi riservato parole di gratitudine alla sua città: «Probabilmente questa è una delle presentazioni in cui mi sento più serena, più tranquilla. Già entrando in sala ho scorto moltissimi visi amici, persone che conosco e che nutrono per me un rispetto sincero. Familiari, compagni di scuola, persone che davvero mi vogliono bene. Sono contenta».

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì: «Stefania Auci sceglie Trapani per la prima presentazione del suo nuovo libro dopo l’esordio a Palermo. Il pubblico numeroso e caloroso ha confermato il grande affetto nei confronti della nostra scrittrice. Siamo orgogliosi e felici di avere sostenuto e fortemente voluto questo evento. Quando la cultura chiama, la città accorre, perché desiderosa di appuntamenti che uniscono, emozionano e costruiscono comunità».

L’assessore ha inoltre anticipato le prossime iniziative culturali: «Un preludio a quella che sarà l’edizione 2026 della rassegna letteraria TrapanIncontra, che prenderà il via a febbraio presso la Biblioteca Fardelliana e porterà sul territorio numerosi autori per una serie di appuntamenti fino a maggio».

L’evento è stato promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve – Ubik Erice. Al termine dell’incontro, il firmacopie ha prolungato la serata con un momento di incontro diretto tra l’autrice e i suoi lettori.

 

 

 









