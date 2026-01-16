Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
16/01/2026 15:16:00

La mareggiata “porta” la droga a riva. Trovati 47 chili di hashish sulla costa trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/la-mareggiata-porta-la-droga-a-riva-trovati-47-chili-di-hashish-sulla-costa-trapanese-450.jpg

Nuovo colpo al traffico di droga nel Trapanese. Oltre 47 chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato sul litorale di Trapani, a conferma di un’attività di controllo che non si ferma neanche lungo le coste.

Il sequestro è avvenuto nei giorni scorsi, in località Nubia, dove gli agenti della Squadra Mobile, dopo una segnalazione dei colleghi della DIGOS, hanno rinvenuto una borsa sospetta sull’arenile. All’interno c’erano 360 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 47 chili.

 

La droga era custodita in una borsa di tela plastificata, avvolta in diversi strati di lana di vetro, un accorgimento probabilmente utilizzato per proteggerla dall’acqua salata. Secondo gli investigatori, la borsa potrebbe essere rimasta in mare per alcuni giorni ed essere stata poi trascinata a riva dalle forti mareggiate che hanno interessato la costa negli ultimi tempi.

Restano aperte diverse ipotesi sull’origine del carico. Non si esclude che lo stupefacente possa essere stato gettato in mare da un peschereccio, magari per sfuggire a un controllo, oppure ancorato a una boa dagli stessi trafficanti, con l’intenzione di recuperarlo in un secondo momento. I responsabili, al momento, restano ignoti.

 

Il sequestro si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico di stupefacenti: nel solo ultimo anno, tra la provincia di Trapani e quella di Agrigento, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre una tonnellata di hashish. Numeri che raccontano quanto le coste siciliane continuino a essere una rotta sensibile per i traffici illeciti, ma anche quanto alta resti l’attenzione delle forze dell’ordine.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...