La mareggiata “porta” la droga a riva. Trovati 47 chili di hashish sulla costa trapanese

Nuovo colpo al traffico di droga nel Trapanese. Oltre 47 chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato sul litorale di Trapani, a conferma di un’attività di controllo che non si ferma neanche lungo le coste.
Il sequestro è avvenuto nei giorni scorsi, in località Nubia, dove gli agenti della Squadra Mobile, dopo una segnalazione dei colleghi della DIGOS, hanno rinvenuto una borsa sospetta sull’arenile. All’interno c’erano 360 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 47 chili.
La droga era custodita in una borsa di tela plastificata, avvolta in diversi strati di lana di vetro, un accorgimento probabilmente utilizzato per proteggerla dall’acqua salata. Secondo gli investigatori, la borsa potrebbe essere rimasta in mare per alcuni giorni ed essere stata poi trascinata a riva dalle forti mareggiate che hanno interessato la costa negli ultimi tempi.
Restano aperte diverse ipotesi sull’origine del carico. Non si esclude che lo stupefacente possa essere stato gettato in mare da un peschereccio, magari per sfuggire a un controllo, oppure ancorato a una boa dagli stessi trafficanti, con l’intenzione di recuperarlo in un secondo momento. I responsabili, al momento, restano ignoti.
Il sequestro si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico di stupefacenti: nel solo ultimo anno, tra la provincia di Trapani e quella di Agrigento, la Polizia di Stato ha sequestrato oltre una tonnellata di hashish. Numeri che raccontano quanto le coste siciliane continuino a essere una rotta sensibile per i traffici illeciti, ma anche quanto alta resti l’attenzione delle forze dell’ordine.