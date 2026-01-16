Sezioni
Politica
16/01/2026 18:10:00

Libero Consorzio: presentato atto di indirizzo per completare l'illuminazione sulla SP38

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768584774-0-libero-consorzio-presentato-atto-di-indirizzo-per-completare-l-illuminazione-sulla-sp38.jpg

Un atto di indirizzo per completare l’impianto di pubblica illuminazione lungo la Strada Provinciale 38, che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola. A presentarlo è il consigliere Francesco Foggia, che ha formalmente chiesto al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, di inserire l’intervento nella programmazione triennale 2026–2028.

 

La SP38 rappresenta una delle principali arterie viarie della zona sud del Trapanese, soprattutto durante la stagione estiva, quando il flusso di traffico aumenta sensibilmente per la presenza di residenti e turisti diretti verso il mare. Nonostante ciò, l’impianto di illuminazione risulta incompleto e copre solo parte del tracciato, creando – secondo quanto evidenziato nell’atto – condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

 

La proposta prevede la predisposizione di un progetto per illuminare l’intero tratto compreso tra il ponte di Bocca Arena e lo svincolo di accesso alla località di Torretta Granitola. L’obiettivo è l’inserimento dell’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028, con modifica dello stesso e inserimento nel piano annuale 2026.

Per quanto riguarda le risorse economiche, l’intervento potrebbe essere finanziato sia attraverso fondi propri dell’Amministrazione sia tramite specifici canali di finanziamento.

 

«Si tratta – sottolinea Foggia – di un’opera necessaria per garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori e per valorizzare un’area a forte vocazione turistica». 









