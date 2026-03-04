Trapani, Marzia Patti ospite di “In vino Veritas”: politica, polemiche e ...

04/03/2026 13:04:00

Dal Consiglio comunale di Trapani alle sfide del Partito Democratico nel territorio. Ma anche il peso degli attacchi personali, spesso rivolti alle donne che fanno politica. Sono questi alcuni dei temi al centro del nuovo episodio di “In vino Veritas”, il podcast condotto da Valentina Colli e Danilo Orlando.

Ospite della puntata è Marzia Patti, consigliera comunale del Pd a Trapani, avvocata e da tempo figura attiva nella vita politica cittadina. Oggi è anche segretaria del circolo del Partito Democratico intitolato ad Angela Bottari.

La politica a Trapani tra polemiche e confronto

Nel corso della conversazione si parla di politica locale e delle dinamiche che animano l’aula di Palazzo Cavarretta, spesso teatro di scontri e polemiche. Patti è da tempo una delle protagoniste del dibattito consiliare, non di rado al centro di discussioni accese su temi amministrativi e politici.

Il podcast diventa così l’occasione per ragionare sui cambiamenti che sta affrontando il Partito Democratico nel territorio trapanese e sulle prospettive politiche per la città.

Gli attacchi personali e il tema del rispetto

Negli ultimi tempi, la consigliera è stata anche oggetto di allusioni e attacchi via social, poi ripresi persino in aula consiliare, che riguardano la sua vita privata.

Un clima che, come emerge nel corso della puntata, racconta molto delle difficoltà che ancora oggi incontrano le donne impegnate in politica. In alcuni casi perfino la declinazione al femminile delle cariche istituzionali diventa oggetto di ironie o polemiche, quando invece – viene ricordato – si tratta semplicemente di riconoscere il ruolo delle donne negli spazi pubblici e politici.

Progetti e prospettive per la città

La conversazione tocca anche i progetti per Trapani, i ritardi amministrativi e le responsabilità politiche. Un confronto che prova a guardare oltre le polemiche quotidiane per ragionare sul futuro della città.

Il tutto con il tono informale che caratterizza il podcast: una chiacchierata “senza filtri”, davanti a un calice di vino.

La puntata è stata registrata negli spazi degli “OstiNati”, con l’ospitalità di Leo Accardo e Sonia La Barbera, che hanno fatto da cornice a questo nuovo episodio di “In vino Veritas”.



