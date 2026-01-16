Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
16/01/2026 09:52:00

Marsala, le civiche fanno quadrato: «Unità, dialogo e progetto condiviso verso il 2026»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/marsala-le-civiche-fanno-quadrato-unita-dialogo-e-progetto-condiviso-verso-il-2026-450.jpg

Le realtà civiche marsalesi fanno quadrato e rilanciano il progetto politico avviato da mesi, ribadendo – nero su bianco – la volontà di proseguire unite nel percorso verso le amministrative del 2026. Un documento condiviso, dai toni misurati ma dal messaggio chiaro: l’unità non è uno slogan, ma una scelta politica fondata su principi comuni, obiettivi programmatici e responsabilità verso la città.

 

Nel testo si sottolinea come la fase attuale richieda “compattezza e capacità di sintesi”, condizioni considerate indispensabili per garantire stabilità, credibilità e un’azione amministrativa efficace. Da qui l’appello alle forze politiche già coinvolte nel progetto affinché, nel rispetto dei ruoli, esercitino la propria autorevolezza per consolidare un clima di collaborazione leale e costruttiva.

 

Le civiche chiedono dialogo responsabile e coesione, per arrivare a una proposta politica “solida e condivisa”, capace di valorizzare il contributo di tutte le componenti, civiche e partitiche, in un quadro di reciproco rispetto. Al centro viene ribadita la centralità del progetto amministrativo, insieme a trasparenza nelle decisioni e responsabilità verso elettori e territorio.

 

Il documento si chiude con un auspicio che è anche un impegno: affrontare le sfide presenti e future con una compagine coesa, lavorando con spirito di servizio e massima apertura al confronto, nella convinzione che il percorso unitario sia la strada più efficace per presentarsi alla città.

 

A sottoscrivere il testo sono Nicola Fici (Impegno Comune), Paolo Ruggieri (Progettiamo Marsala), Michele Gandolfo (Grande Sicilia), Arturo Galfano (Movimento Lealtà Italiana), Sebastiano Grasso (Movimento Popolare Arcobaleno), Oreste Pino Ottoveggio (Amare Marsala) e Alessandro Laudicina (Generazione Futura Lab).

 

Un segnale politico che pesa, mentre a Marsala il cantiere delle alleanze resta aperto e il tempo, in vista del 2026, comincia a farsi meno elastico.

 

Ecco il testo del documento:

 

Le realtà civiche marsalesi che sottoscrivono questo documento si sono ulteriormente confrontate con animo costruttivo e orientato al bene comune, confermando con determinazione la volontà di proseguire unite nel percorso politico intrapreso da mesi.
Tale unità rappresenta un valore fondamentale, fondato sulla reale condivisione di principi, obiettivi programmatici e responsabilità verso la comunità.

La fase attuale richiede compattezza e capacità di sintesi, elementi indispensabili per garantire stabilità, credibilità ed un’azione amministrativa efficiente ed efficace.

Sulla scorta di quanto sopra, si rivolge un appello alle forze politiche già interessate al citato progetto affinché, nel rispetto dei ruoli, possano esercitare la propria autorevolezza e contribuire a consolidare un clima di collaborazione leale e costruttiva, utilizzando un dialogo responsabile per rafforzare la coesione di una coalizione capace di presentarsi alla cittadinanza con una proposta politica solida e  condivisa che valorizzi il contributo di tutte le componenti, civiche e partitiche, in un quadro di reciproco rispetto.

Queste realtà civiche ribadiscono la propria disponibilità a contribuire attivamente alla definizione di un percorso unitario, fondato su confronto e condivisione, trasparenza nelle decisioni, centralità del progetto amministrativo condiviso nonché responsabilità verso gli elettori e verso il territorio.

Pertanto, con la convinzione che attraverso una compagine coesa si potranno affrontare con maggiore efficacia le sfide presenti e future, si ribadisce l’impegno a lavorare con spirito di servizio e con la massima apertura al dialogo e ci si augura che le forze politiche già coinvolte nel progetto diano seguito alle posizioni già palesate, confermando la volontà di proseguire in un percorso unitario e condiviso con le presenti strutturate realtà civiche.
Nicola Fici (Impegno Comune)
Paolo Ruggieri (Progettiamo Marsala)
Michele Gandolfo (Grande Sicilia)
Arturo Galfano (Movimento Lealtà Italiana)
Sebastiano Grasso (Movimento Popolare Arcobaleno)
Oreste Pino Ottoveggio (Amare Marsala)
Alessandro Laudicina (Generazione Futura Lab)









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...