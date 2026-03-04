Marsala, il risiko delle liste: i primi nomi per il Consiglio comunale

04/03/2026 06:00:00

Circolano con insistenza le prime indiscrezioni sui candidati al Consiglio comunale. Tra conferme, ritorni e new entry, il quadro politico inizia a delinearsi attorno ai quattro principali candidati alla carica di sindaco.

Sostegno a Giulia Adamo

Nel fronte che sostiene Giulia Adamo si muovono diversi consiglieri uscenti. Enzo Sturiano, attuale presidente del Consiglio comunale, è pronto a ricandidarsi. Potrebbe correre in tandem con l’uscente Vanessa Titone. Entrambi potrebbero confluire nella lista di Forza Italia, dove sarebbero già pronti altri due uscenti: Elia Martinico e Vito Milazzo.

Non è esclusa, tuttavia, un’alternativa: la nascita della lista “Noi Marsalesi”, espressione diretta del deputato Stefano Pellegrino.

Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Enrico Pellegrino. Contattato da Tp24, non smentisce l’ipotesi di una candidatura: “Sto facendo una valutazione, senza sottrarre tempo al mio lavoro che resta la priorità, ma accarezzo l’idea di dare un contributo. La politica è una delle mie passioni e potermi spendere per la città sarebbe un onore”.

Il consigliere Ivan Gerardi, assessore fino a un mese fa nella giunta di Massimo Grillo, dovrebbe invece guidare la lista di Noi Moderati.

Walter Alagna starebbe lavorando alla lista della Democrazia Cristiana, dove potrebbe trovare spazio anche Michele Accardi, sostenuto da Nicola Fici.

La lista della Lega per Salvini Premier dovrebbe presentarsi con il simbolo “Prima l’Italia” e, secondo quanto dichiarato dalla commissaria provinciale Eleonora Lo Curto, sarà composta da professionisti alla prima esperienza politica. Tra i possibili candidati si fa il nome di Rosanna Genna.

In Fratelli d’Italia dovrebbero essere ricandidati i consiglieri uscenti Giancarlo Bonomo e Lele Pugliese. In campo anche Francesco Carini, figlio dell’ex sindaco Renzo Carini, oltre a Pino Cordaro. Tra le presenze femminili si fa il nome dell’ex assessora Giusy Piccione.

La candidatura di Adamo e il programma saranno presentati l’8 marzo alle ore 11 al bar Saro.

Il fronte Patti

Nel gruppo che sostiene Andreana Patti figurano diversi consiglieri uscenti: Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Leo Orlando, Gabriele Di Pietra, Piero Cavasino, Rino Passalacqua, Mario Rodriquez, Flavio Coppola e Pino Carnese.

Darà un contributo politico, pur senza candidarsi, anche il consigliere uscente Antonio Vinci.

Intanto, dopo l’uscita di Nicola Fici dal Consiglio comunale, oggi giurerà Daniele Nuccio, primo dei non eletti nella lista Cento Passi, che sarà schierato a sostegno della Patti.

Tra i nomi considerati di peso figurano inoltre Michele Gandolfo, Oreste Alagna, Federica Meo, Linda Licari, Sarah Ferracane e Giovanni Maniscalco.

Grillo resta in campo

L’uscente Massimo Grillo conferma la volontà di andare fino in fondo. A sostenerlo ci saranno Gaspare Di Girolamo, consigliere e assessore in carica, e Pino Ferrantelli, che comporranno la lista dell’Unione di Centro.

Dovrebbe restare al suo fianco anche Massimo Fernandez. Nel movimento “Liberi”, invece, troveranno spazio Giampaolo Abrignani e Flavia Sammartano, il primo portavoce del Sindaco, la seconda capo di gabinetto. Una scelta poco opportuna.

Curatolo e le liste

Il leader di Marsala Futura, Leonardo Curatolo, ha presentato il programma ma non le liste. Non ci sono uscenti, ma nuove leve della politica.

Il risiko delle liste è solo all’inizio.



