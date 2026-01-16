Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/01/2026 08:07:00

Sanità al collasso a Marsala, Curatolo: “Un comprensorio abbandonato dalla Regione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/sanita-al-collasso-a-marsala-curatolo-un-comprensorio-abbandonato-dalla-regione-450.jpg

«Quella che sta vivendo la sanità marsalese non è più una semplice criticità, ma una vera e propria emergenza». A lanciare l’allarme è Leonardo Curatolo, candidato sindaco di Marsala, che interviene sulla situazione dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

Secondo Curatolo, Marsala e il suo territorio di riferimento – un comprensorio che supera i 100 mila abitanti e che serve l’intera area occidentale della provincia di Trapani – sarebbero stati «di fatto abbandonati dalla Regione».

 

«Marsala non serve solo i suoi cittadini – sottolinea – ma anche numerosi comuni limitrofi e decine di migliaia di persone che ogni giorno si rivolgono al nostro presidio ospedaliero. Eppure il reparto di Medicina può contare su appena 18 posti letto e il Pronto soccorso dispone di soli 4 medici, contro i 16 previsti. Numeri indegni per una città come Marsala».

 

Il candidato sindaco parla di una struttura moderna ma sottoutilizzata: «L’ospedale ha poco più di 100 posti letto, quando potrebbe arrivare almeno al doppio. In tutta la provincia di Trapani i posti letto sono circa 600, pari a 1,7 ogni mille abitanti, ben al di sotto degli standard minimi. Questa non è una casualità, è una scelta politica».

Una scelta che, secondo Curatolo, ricade direttamente sui cittadini e sul personale sanitario: «Corridoi pieni, attese infinite, medici e infermieri allo stremo, costretti a supplire con sacrifici personali a carenze strutturali che durano da anni. Così viene minato il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione ma qui sistematicamente negato».

 

«Marsala e il suo comprensorio meritano rispetto – conclude – e pretendono risposte immediate. Servono più medici, più personale sanitario e un deciso aumento dei posti letto. Da sindaco mi batterò affinché la città smetta di essere trattata come una periferia della Sicilia e torni a essere un presidio sanitario centrale per tutto il territorio. La sanità non è propaganda: è una priorità assoluta».









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...