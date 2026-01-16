Sezioni
Politica
16/01/2026 02:00:00

Un milione di euro ai Comuni “fantasma” e all’Ars passa l'emendamento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768521127-0-un-milione-di-euro-ai-comuni-fantasma-e-all-ars-passa-l-emendamento.jpg

Un milione di euro destinato a Comuni che, di fatto, non esistono. È quanto emerge dall’ultima legge di bilancio approvata dall’Assemblea regionale siciliana, dove è stato inserito un emendamento che prevede fondi per enti dotati di presunti “ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale”, una definizione priva di qualsiasi riferimento normativo o amministrativo reale.

 

La norma, contenuta all’articolo 56, comma 8 della legge e pubblicata in Gazzetta ufficiale, è stata presentata dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Controcorrente) come una vera e propria provocazione politica. L’obiettivo dichiarato era dimostrare come, all’Ars, anche disposizioni prive di senso possano superare l’intero iter legislativo senza controlli sostanziali.

 

 

 

E così è stato: l’emendamento ha ottenuto il via libera in commissione, il parere dell’assessorato competente e infine l’approvazione dell’Aula. Un passaggio che, secondo La Vardera, conferma un sistema “malato”, in cui le leggi vengono votate più per equilibri politici che per il loro contenuto reale.

A rendere la vicenda ancora più paradossale è il fatto che l’assessorato coinvolto sia quello alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, delega attualmente detenuta dal presidente della Regione Renato Schifani. Un dettaglio che accende ulteriormente il dibattito sulla qualità del lavoro legislativo e sui controlli interni all’amministrazione regionale.

 

Il caso, emerso anche grazie a un servizio televisivo di approfondimento, ha già suscitato polemiche e imbarazzo, ponendo interrogativi seri sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla necessità di riformare le procedure di approvazione delle leggi in Sicilia.









