Marsala 2026. Grillo lancia la sfida: “Basta tatticismi. Io vado avanti”

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, rompe gli indugi e apre ufficialmente la fase politica che porta alle elezioni amministrative del 2026. Sabato 17 gennaio, al Cinema Golden, terrà una convention pubblica in cui presenterà risultati e una prima bozza di programma.

«Il 17 parlerò alla città: dirò questo sono io, questo ho fatto e questo voglio fare», ha spiegato ai microfoni di Rmc101. Un appuntamento che segna un passaggio chiave anche nei rapporti all’interno del centrodestra.

Il nodo Forza Italia e il caso Sturiano

Grillo rivendica la collaborazione con Enzo Sturiano e con Forza Italia, ma non nasconde le tensioni:

«Con Sturiano e con Stefano Pellegrino c’è stata una collaborazione leale. Se oggi Forza Italia valuta soluzioni diverse, sono dinamiche di partito che comprendo, ma non riguardano l’interesse della città».

Il sindaco è chiaro: «Una divisione di quest’area non sarebbe spiegabile ai cittadini. Il problema non è il candidato sindaco, ma una conflittualità interna a Forza Italia».

Nessun passo indietro all’orizzonte: «Abbiamo lavorato bene e stiamo seguendo una direzione strategica che impone continuità. Se ci fossero state ragioni per fermarsi, andavano affrontate mesi fa».

Quattro liste pronte e appello ai vertici

Grillo annuncia che il cantiere elettorale è già avviato: «Abbiamo quattro liste quasi pronte. Con il programma auspichiamo la ricomposizione del centrodestra».

E lancia un appello ai livelli regionali e nazionali: «Marsala è la quinta città della Sicilia. Serve un intervento autorevole per evitare che le divisioni dei partiti ricadano ancora sulla città».

Buche e strade: “È un’emergenza vera”

Dalla politica all’ordinario che pesa sulla vita quotidiana. Grillo non nega l’emergenza strade: «È un problema serio e pericoloso. Le buche sono diventate crateri e quando piove le strade diventano impercorribili».

Il sindaco spiega che il Comune ha dovuto accendere un mutuo: «Oggi i mutui non si fanno più per grandi opere, ma per garantire l’ordinario. Non abbiamo aumentato le imposte e abbiamo scelto questa strada».

Insieme a fondi della Protezione civile, l’intervento complessivo è da 1,4 milioni di euro: «Il primo appalto da 700 mila euro è già partito. Non faremo più toppe: saranno rifatti tratti di strada in modo strutturale».

Lavori pubblici e illuminazione

Sui lavori pubblici, Grillo difende l’operato dell’amministrazione e dell’assessore Ivan Gerardi: «La buona volontà c’è stata, nonostante tutte le difficoltà».

Quanto all’illuminazione: «Abbiamo efficientato il 70% degli impianti con luci a LED. Restano criticità, ma stiamo ricorrendo anche a soggetti esterni per garantire interventi più rapidi».

Bilancio “in salute” e investimenti

Infine, il bilancio comunale: «È in sicurezza ed è stato riconosciuto come uno dei più virtuosi. Questo ci consente di intercettare finanziamenti regionali, statali ed europei senza aumentare le tasse».

E chiude tornando alla politica: «Ora basta tatticismi. Il 17 gennaio parlo alla città. Poi saranno i cittadini a decidere».




