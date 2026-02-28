Marsala 2026. Il Pd prova il riscatto. Licari e Safina: "Progetto chiaro"

28/02/2026 06:00:00

A Marsala la campagna elettorale è ufficialmente partita. Tra liste in chiusura, nuovi ingressi nelle coalizioni e candidature che si definiscono giorno dopo giorno, il Partito Democratico prova a posizionarsi con una linea chiara: identità progressista, sostegno convinto ad Andreana Patti e nessuna ambiguità sugli equilibri politici.

A dirlo, in due distinte interviste a Il Volatore su Rmc101, sono stati la segretaria comunale del Pd Linda Licari e il deputato regionale dem Dario Safina.



Licari: “Sì, mi candido. Lista forte e progetto chiaro”

La prima notizia è politica ed è netta: Linda Licari sarà candidata al Consiglio comunale nella lista del Pd.

“Sì, mi candido nella lista del Partito Democratico”, ha confermato in diretta. Una scelta maturata dopo una riflessione personale: “Cinque anni fa quasi novecento persone avevano scritto il mio nome. Non sono figlia d’arte, non ho patronati o lobby dietro. Vengo da una semplicissima contrada. Questo per me è motivo di orgoglio”.

La lista, spiega, è in via di definizione: “La stiamo chiudendo, abbiamo avuto altre adesioni. È una lista forte, con giovani, professionisti, donne con esperienza nel sindacato, persone impegnate nell’agricoltura”.

Sul sostegno alla candidata sindaca Andreana Patti, Licari rivendica la coerenza del percorso: “Abbiamo sposato il suo progetto perché abbiamo condiviso punti programmatici di area progressista. Vogliamo rinnovare non solo il sindaco, ma anche giunta e consiglio comunale”.



Gli ingressi nella coalizione e la richiesta di “chiarezza”

Il ritiro di Nicola Fici e l’arrivo di nuovi gruppi nella coalizione hanno acceso il dibattito. Licari non nasconde il confronto interno: “Ci siamo dovuti confrontare. Abbiamo chiesto che il programma non venga stravolto e che la squadra di governo resti di area progressista”.



Non una chiusura, ma una condizione politica: “Non è una postilla, ma abbiamo bisogno di chiarezza. Quando si è in tanti bisogna avere idee chiare su quello che si vuole fare”.

E aggiunge: “La nostra identità, anche come Partito Democratico, deve restare chiara”.



I temi: rifiuti, sicurezza, trasporti

Tre i punti su cui il Pd insiste.

Sul piano rifiuti: “La tariffazione puntuale è fondamentale. Il cittadino virtuoso va premiato. Se la Tari aumenta sempre, la gente si chiede perché deve differenziare”.

Sulla sicurezza: “È un luogo comune che la sinistra non ne parli. Noi ne parliamo a 360 gradi. La sicurezza non è solo repressione, ma prevenzione. Il disagio economico e sociale crea delinquenza”.

Sui trasporti: “Marsala è una città-territorio con più di cento contrade. Ci sono zone dove non passa un autobus da anni. Questo significa isolare giovani, anziani, chi non può permettersi un’auto”.



Safina: “A Marsala nessun accordo. Serve coerenza politica”

Intervenuto nella stessa trasmissione, il deputato regionale Dario Safina ha escluso manovre locali: “Sono trapanese, a Marsala vengo solo col navigatore, quindi non posso stringere accordi che riguardano la città di Marsala”.

Un modo per raffreddare le letture politiche su eventuali intese trasversali, mentre in città si moltiplicano le ipotesi di alleanze.



Il referendum sulla giustizia: “Una pistola fumante al governo”

Safina ha poi allargato il discorso al referendum sulla riforma della giustizia, tema nazionale che inevitabilmente entra nel dibattito politico locale.

“Voglio essere molto onesto: in astratto l’autonomia e l’indipendenza della magistratura non vengono minate”, ha detto.

Ma avverte: “Con il voto favorevole si mette in mano a questo governo una pistola fumante. Potrà intervenire con norme che rischiano di minare l’indipendenza della magistratura”.

Secondo il deputato dem, il rischio è quello di compromettere il principio di uguaglianza: “Quando dai a un governo la possibilità di agire con le mani libere, stai inficiando l’eguaglianza dinanzi alla legge”.



Campagna nel vivo

Tra liste in chiusura, nuovi equilibri e appuntamenti pubblici già fissati nelle contrade, la campagna elettorale marsalese è entrata nel vivo.

Il Pd punta a tornare in Consiglio comunale dopo l’assenza dell’ultima legislatura, con una linea che Licari sintetizza così: “Parliamo di programmi, confrontiamoci sui temi”.

E Safina rilancia: coerenza politica e attenzione agli equilibri istituzionali.



