Politica

» Protagonisti
25/02/2026 02:00:00

Referendum giustizia: le ragioni del Sì di Mimmo Turano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/referendum-giustizia-le-ragioni-del-si-di-mimmo-turano-450.jpg

Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia. Tra le voci che si schierano per il Sì c’è quella di Mimmo Turano, assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che in un’intervista alla redazione di Tp24 spiega le ragioni del suo sostegno alla riforma.

 

Il referendum 2026 interviene sull’organizzazione della magistratura, introducendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un cambiamento che, secondo Turano, punta a rafforzare l’equilibrio del sistema giudiziario e a rendere più chiari i ruoli all’interno dei processi.

 

 









