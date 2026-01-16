Sezioni
Se ne sono andati
16/01/2026 12:22:00

"La scuola era la gioia più grande". Mazara dice addio alla prof Enza Gancitano

Mazara del Vallo piange Vincenza Gancitano, per tutti Enza, scomparsa il 15 gennaio all'ospedale di Trapani all’età di 60 anni, dopo una lunga malattia affrontata con dignità, riservatezza e una fede che non ha mai ceduto.

 

Il ricordo affidato alle parole di don Antonino Favata restituisce il profilo di una donna segnata dalla sofferenza ma mai vinta. Due anni e mezzo di cure, speranze, momenti di sollievo e nuove prove, vissuti senza clamore, con uno sguardo sereno e combattivo insieme. Enza amava la vita e non ha mai smesso di tenerle testa.

 

La scuola era la sua gioia più grande. Aveva atteso e meritato il ruolo di insegnante, e quando vinse il concorso quella felicità limpida raccontò meglio di ogni discorso la sua vocazione educativa e l’amore autentico per i suoi ragazzi.

Nel percorso della malattia non è stata sola. Accanto a lei Cristina Gallo, amica e compagna di lotta, scomparsa tre mesi fa: due donne unite dalla stessa prova e da una forza sorprendente, capaci di sostenersi a vicenda fino in fondo. Un’amicizia vera, rara, che ha reso il dolore più umano. Accanto a loro anche Angelina, l’amica del cuore, presenza costante e silenziosa, destinataria di parole semplici e potentissime che Enza le aveva affidato pochi giorni prima.

Il ricovero a Trapani ha segnato il tempo della consapevolezza. La paura, umanissima, e insieme la speranza ostinata. Accanto al letto Enza teneva una piccola Natività ricevuta prima di Natale: un segno semplice, ma profondissimo, di una fede vissuta fino all’ultimo respiro.

Enza  Gancitano lascia un vuoto grande tra chi l’ha conosciuta e amata. Resta la testimonianza luminosa di una vita segnata dall’amore per la scuola, dalla forza dell’amicizia e da una fede che ha saputo attraversare la sofferenza senza spegnersi.

 

I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 9:30 nella Chiesa di San Pietro a Mazara del Vallo.
La camera ardente è allestita presso la Casa funeraria Agatone.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.