Se ne sono andati: Antonino Franco Angileri (66), Giuseppe Biondo (72)

Se ne sono andati
16/01/2026 10:25:00

Antonino Franco Angileri (66), Giuseppe Biondo (72)

È venuto a mancare il 15 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 66 anni, Antonino Franco Angileri. Nato a Marsala il 15 dicembre 1959, risiedeva in Contrada Casazze a Marsala, dove è allestita la camera ardente.

I funerali saranno celebrati venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie al Puleo.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.

 

 

È venuto a mancare il 15 gennaio 2026, a Mazara del Vallo, all’età di 72 anni, Giuseppe Biondo. Nato a Mazara del Vallo il 25 aprile 1953, risiedeva nella sua città.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, in via G. Falcone n. 78.
I funerali saranno celebrati venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

 