Se ne sono andati: Antonino Franco Angileri (66), Giuseppe Biondo (72)
È venuto a mancare il 15 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 66 anni, Antonino Franco Angileri. Nato a Marsala il 15 dicembre 1959, risiedeva in Contrada Casazze a Marsala, dove è allestita la camera ardente.
I funerali saranno celebrati venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie al Puleo. La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.
È venuto a mancare il 15 gennaio 2026, a Mazara del Vallo, all’età di 72 anni, Giuseppe Biondo. Nato a Mazara del Vallo il 25 aprile 1953, risiedeva nella sua città.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, in via G. Falcone n. 78. I funerali saranno celebrati venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù. La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.
