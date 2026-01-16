“Sorelle”, a Marsala il tributo a Mia Martini e Loredana Bertè al Teatro Sollima

16/01/2026 08:54:00

Un omaggio intenso e poetico, lontano dalla retorica.

Domenica 25 gennaio alle 18.30, al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala, arriva “Sorelle – Mia Martini e Loredana Bertè, due facce di una sola luna”, spettacolo di teatro canzone dedicato a due icone della musica italiana.

L’appuntamento, inserito fuori programma nella rassegna teatrale “popolare” diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management, è prodotto dall’Associazione “Si Può Fare”. In scena un racconto che intreccia parole e musica, restituendo al pubblico il lato più umano di Mia Martini e Loredana Bertè.

Lo spettacolo è scritto e interpretato dalla giovane musicista-attrice La Commare, con la regia di Mario Incudine. È un viaggio emotivo che attraversa fragilità, successi e ferite di due donne straordinarie, unite da un legame profondo e da una carriera segnata da talento e ribellione. La Commare, laureata in Musica Pop al Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, interpreterà entrambe le protagoniste, alternando monologhi e canzoni dal vivo.

Accanto a lei sul palco ci saranno Salvatore Lo Fria, Enrico Di Bella e Vincenzo Piccione Pipitone. Le voci sono di Ignazio Billera, Antonello Ferro e Antonella Grillo. Una live band accompagnerà lo spettacolo, facendo rivivere i brani che hanno segnato la storia della canzone italiana.

“Sorelle” è già stato in tour in varie città siciliane, a Roma (Teatro Sette e Villa Massimo) e in Svizzera (Teatro del Gatto di Ascona). A Marsala si annuncia come una serata di emozione e memoria, capace di parlare a più generazioni e di celebrare l’arte come forma di libertà.

Biglietti e informazioni:

388 5662176 / 342 0330263 (solo WhatsApp)

biglietteriaoddo@libero.it

Online su LiveTicket (valido il Bonus Cultura).



