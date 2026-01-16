Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
16/01/2026 12:00:00

Hockey Paralimpico: i Leoni Sicani in trasferta a Palermo per la seconda di campionato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/hockey-paralimpico-i-leoni-sicani-in-trasferta-a-palermo-per-la-seconda-di-campionato-450.jpg

L’attesa è finita. Domenica 18 gennaio 2026, i Leoni Sicani torneranno in campo per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey, serie A2 (Stagione 2025/2026). La sfida, che si preannuncia accesa e ricca di emozioni, vedrà la compagine agrigentina impegnata in una trasferta cruciale contro i Red Cobra.  Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11:30 presso il Pala Mangano di Palermo (Via Ugo Perricone Engel, 14). Si tratta di un vero e proprio derby siciliano, un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva e celebra la vitalità del movimento del Powerchair Hockey nell'isola. 
I Leoni Sicani arrivano a questo appuntamento con la determinazione di chi vuole lasciare il segno in questo campionato, puntando sulla forza del gruppo e sul lavoro tattico svolto nelle ultime settimane. I padroni di casa dei Red Cobra, avversari storici e di valore, rappresentano un test importante per valutare lo stato di forma dei gialloverdi in questo avvio di stagione. L’associazione invita tutti i sostenitori, gli appassionati di sport e la cittadinanza a raggiungere il Pala Mangano per tifare e sostenere gli atleti. Il calore del pubblico è il motore aggiunto di questo sport, capace di abbattere barriere e regalare spettacolo. Il match con inizio alle ore 11.30 si giocherà domenica 18 gennaio presso il Pala Mangano di Palermo.

 









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...