Hockey Paralimpico: i Leoni Sicani in trasferta a Palermo per la seconda di campionato

16/01/2026 12:00:00

L’attesa è finita. Domenica 18 gennaio 2026, i Leoni Sicani torneranno in campo per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey, serie A2 (Stagione 2025/2026). La sfida, che si preannuncia accesa e ricca di emozioni, vedrà la compagine agrigentina impegnata in una trasferta cruciale contro i Red Cobra. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 11:30 presso il Pala Mangano di Palermo (Via Ugo Perricone Engel, 14). Si tratta di un vero e proprio derby siciliano, un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva e celebra la vitalità del movimento del Powerchair Hockey nell'isola.

I Leoni Sicani arrivano a questo appuntamento con la determinazione di chi vuole lasciare il segno in questo campionato, puntando sulla forza del gruppo e sul lavoro tattico svolto nelle ultime settimane. I padroni di casa dei Red Cobra, avversari storici e di valore, rappresentano un test importante per valutare lo stato di forma dei gialloverdi in questo avvio di stagione. L’associazione invita tutti i sostenitori, gli appassionati di sport e la cittadinanza a raggiungere il Pala Mangano per tifare e sostenere gli atleti. Il calore del pubblico è il motore aggiunto di questo sport, capace di abbattere barriere e regalare spettacolo. Il match con inizio alle ore 11.30 si giocherà domenica 18 gennaio presso il Pala Mangano di Palermo.







