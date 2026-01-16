Sezioni
Cultura

» Tempo libero
16/01/2026 16:00:00

Trapani Comix 2026, date e manifesto: Mirka Andolfo firma la settima edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768575102-0-trapani-comix-2026-date-e-manifesto-mirka-andolfo-firma-la-settima-edizione.jpg

Trapani si prepara a tornare capitale della cultura pop. Dal 22 al 24 maggio 2026 la Villa Margherita ospiterà la settima edizione del Trapani Comix & Games, che apre ufficialmente il percorso con la presentazione del nuovo manifesto.
A firmarlo è Mirka Andolfo, tra le autrici italiane più apprezzate sulla scena internazionale. Una scelta che rafforza l’identità dell’evento e il legame con la città.
Il manifesto 2026 rilegge una leggenda antica di Trapani, quella del pirata Serisso, ribaltandone il significato. Al centro c’è Madame Serisso: non una vittima, ma una donna che sopravvive, si libera e diventa pirata. Niente violenza, niente vendetta: il racconto è quello dell’emancipazione e della libertà.
Lo sfondo non è casuale. Alle spalle della protagonista campeggia il rosone della Chiesa di Sant'Agostino, simbolo riconoscibile del centro storico. Un elemento che ancora l’immaginario pop alla storia profonda della città e ne rafforza l’identità visiva.
«Sono onorata di aver realizzato il manifesto per la settima edizione del Trapani Comix – afferma Andolfo –. Ho immaginato un’eroina moderna, che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione e la storia trapanese».
Ideato e organizzato da Nerd Attack ETS, in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, il festival si conferma come evento diffuso capace di unire fumetti, giochi, musica, incontri e spettacoli.
Il Trapani Comix & Games fa parte di RIFF, la rete nazionale dei principali festival del fumetto, nata per promuovere e valorizzare la “nona arte”.









