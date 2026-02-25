Alcamo, dal 19 al 22 marzo torna il Ciokowine Fest

25/02/2026 12:44:00

Quattro giorni “golosi” tra degustazioni, spettacoli e iniziative per famiglie e scuole: dal 19 al 22 marzo il centro storico di Alcamo ospiterà la quarta edizione del Ciokowine Fest, la festa che mette insieme due eccellenze siciliane riconoscibili in tutto il mondo, il vino alcamese e il cioccolato di Modica.

L’evento nasce da un’idea dell’Associazione STS, che nel 2023 ha rilanciato il gemellaggio tra Alcamo e Modica, città legate anche da un filo storico: in passato facevano parte della stessa Contea, quella dei Conti di Modica. Negli anni il progetto si è ampliato, coinvolgendo nuovi enti e partner istituzionali.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per giovedì 19 marzo alle 10.30 nell’aula consiliare del Comune di Alcamo, con la partecipazione delle istituzioni coinvolte: Comune di Alcamo, Regione Siciliana, il nuovo partner Camera di Commercio di Trapani, e ancora Confcommercio, Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP e personalità del mondo della cultura siciliana.

«Alcamo e Modica, dopo il legame storico, ancora una volta per il quarto anno consecutivo, si incontrano all’insegna delle degustazioni di due eccellenze enogastronomiche: il vino e il cioccolato», dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore agli eventi Gaspare Benenati. «Negli anni la manifestazione, grazie all’impegno di STS, è cresciuta sempre di più, confermandosi come un evento turistico e culturale che promuove e valorizza il territorio, coinvolgendo la città ed in particolare Piazza Ciullo, il Collegio dei Gesuiti, il Castello dei Conti di Modica e il Corso VI Aprile, che ospitano degustazioni, racconti, dialoghi ed esperienze condivise. Ci attendiamo che, proprio per le sue potenzialità, possa continuare a crescere e avere buone ricadute economiche per la nostra città».

Il programma alterna appuntamenti enogastronomici e intrattenimento musicale, con spettacoli itineranti, artisti di strada, spazi per i più piccoli e un Village dedicato a prodotti enogastronomici e artigianali siciliani. Tra le attività annunciate: Cioko-lab, Cioko-art, Cioko-school, Cioko-game village e la Cioko-mascotte.

In particolare, dal 19 marzo alle 9.30 e fino al 22 marzo, sono previste attività dedicate agli alunni delle scuole primarie alcamesi, mentre nel week-end saranno coinvolte anche le famiglie: animazioni, “lezioni golose” e attività ispirate alla Fabbrica del cioccolato. Nel pomeriggio, dalle 16.00, spazio al Cioko-lab dedicato agli adulti.

Ogni giorno è prevista anche l’animazione dal vivo con Radio Ciokowine Live, che racconterà la manifestazione. E per i più curiosi, nel pomeriggio, all’interno della biblioteca comunale e al Castello dei Conti di Modica saranno proposte masterclass e cooking show su prenotazione, con ricette dolci e salate a base di cioccolato e abbinamenti guidati con degustazioni di vino. Le prenotazioni saranno disponibili online sul sito ufficiale.

Info: https://www.ciokowine.it/



