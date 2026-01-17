Trapani: ha un malore al volante, si scontra con un'altra auto e muore 

17/01/2026 21:07:00

Tragedia a Trapani. Un uomo di 69 anni, G.P., residente in città, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto.

L’uomo stava percorrendo via Ammiraglio Staiti a bordo di una Seat Ateca quando, probabilmente a causa di un infarto, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi frontalmente contro una Volkswagen Polo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Tra i primi ad arrivare sul posto anche un poliziotto che ha tentato di rianimare il conducente della Seat, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.



