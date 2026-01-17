Trapani, ecco tutti i vincitori del concorso AICS “Il Presepe Rurale”

17/01/2026 12:00:00

Si è conclusa a Trapani la XXXIII edizione del Concorso provinciale AICS “Il Presepe Rurale”, promosso dal Settore Cultura del Comitato provinciale AICS Trapani con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni di Trapani, Erice e Custonaci, della Pro Loco Trapani APS e dell’Unione delle Maestranze.

Un’edizione partecipata, con oltre quaranta presepi in concorso provenienti da quasi tutta la provincia, realizzati sia con materiali tradizionali – argilla, cartapesta, legno, sughero – sia con tecniche moderne e presepi meccanici. Le opere sono state suddivise in più categorie: associazioni ed enti, scuole, chiese e famiglie.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 gennaio nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani. A condurla Claudio Maltese e il consigliere comunale Nicola Lamia. La commissione giudicatrice, composta da un giornalista e da un rappresentante AICS, ha visitato e filmato tutti i presepi in concorso. I video sono stati proiettati durante la premiazione insieme alle motivazioni dei riconoscimenti. Apprezzato anche l’intervento del dottor Vito Santoro sulla storia e il valore artistico del presepe.

Tra i momenti più seguiti, l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Bassi Catalano – sezione Elda Pucci, con gli studenti dei corsi musicali.

Premio Cultura “Antonino Genovese”

Arte

“Un pissepiu nicareddu fattu di mullitteddi” – I.C. Bassi Catalano, Scuola primaria Elda Pucci (Trapani)

– I.C. Bassi Catalano, Scuola primaria Elda Pucci (Trapani) “Natività in terracotta” – I.C. Nunzio Nasi, classe III B (Trapani)

Storia

“La storia si fa pace” – Famiglia Tobia Pietro (Trapani)

– Famiglia Tobia Pietro (Trapani) “Un territorio presepiale” – Parrocchia Maria SS. di Custonaci (Custonaci)

Tradizione

Miglior Presepe Rurale – Famiglia Lupo Michele (Campobello di Mazara)

Premio speciale

“Per non dimenticare” – Famiglia di Nino Via

Categoria Chiese

1° classificato : Parrocchia San Francesco d’Assisi – Trapani

: Parrocchia San Francesco d’Assisi – Trapani 2° classificato : Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Trapani

: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Trapani 3° classificato: Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice – Trapani

Categoria Famiglie – Piccoli presepi

1° classificato : Famiglia Consolo Rosa Maria – Erice

: Famiglia Consolo Rosa Maria – Erice 2° classificato ex aequo : Famiglia Catania Annunziata – Trapani

: Famiglia Catania Annunziata – Trapani 3° classificato: Famiglia Adragna Giovanna – Valderice

Categoria Famiglie – Medi presepi

1° classificato : Famiglia Messina Isidoro – Mazara del Vallo

: Famiglia Messina Isidoro – Mazara del Vallo 2° classificato : Famiglia Vulpitta Giuseppe – Misiliscemi

: Famiglia Vulpitta Giuseppe – Misiliscemi 3° classificato: Famiglia Giacalone Vito – Misiliscemi

Categoria Famiglie – Grandi presepi

1° classificato : Famiglia Sardo Giuseppe – Mazara del Vallo

: Famiglia Sardo Giuseppe – Mazara del Vallo 2° classificato ex aequo : Famiglia Rao Domenico Giacomo – Trapani

: Famiglia Rao Domenico Giacomo – Trapani 3° classificato ex aequo: Famiglia Genova Alessandro – Valderice

Categoria Famiglie – Presepi meccanici

1° classificato : Famiglia Sotera Katia – Salemi

: Famiglia Sotera Katia – Salemi 2° classificato : Famiglia Chiara Paolo – Trapani

: Famiglia Chiara Paolo – Trapani 3° classificato: Famiglia Margagliotti Giovanni – Trapani

Categoria Scuole

1° classificato : I.C. Bassi Catalano – Scuola secondaria di I grado (Trapani)

: I.C. Bassi Catalano – Scuola secondaria di I grado (Trapani) 2° classificato : Istituto Calvino Amico – Trapani

: Istituto Calvino Amico – Trapani 3° classificato: I.C. Bassi Catalano – sezione Elda Pucci (Trapani)

Premio speciale per la Tradizione

Famiglia Biondo Giuseppe – Trapani

Famiglia Sorrentino Anna Maria – Trapani

Famiglia Valveri Giuseppe Mario – Trapani

Famiglia Gabriele Antonino – Trapani

Il concorso AICS “Il Presepe Rurale” si conferma così un appuntamento capace di unire arte, fede e identità popolare, con Trapani al centro di una tradizione che continua a coinvolgere scuole, famiglie e comunità dell’intero territorio provinciale.



