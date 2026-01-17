Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/01/2026 12:00:00

Trapani, ecco tutti i vincitori del concorso AICS “Il Presepe Rurale”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/trapani-ecco-tutti-i-vincitori-del-concorso-aics-il-presepe-rurale-450.jpg

Si è conclusa a Trapani la XXXIII edizione del Concorso provinciale AICS “Il Presepe Rurale”, promosso dal Settore Cultura del Comitato provinciale AICS Trapani con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni di Trapani, Erice e Custonaci, della Pro Loco Trapani APS e dell’Unione delle Maestranze.

Un’edizione partecipata, con oltre quaranta presepi in concorso provenienti da quasi tutta la provincia, realizzati sia con materiali tradizionali – argilla, cartapesta, legno, sughero – sia con tecniche moderne e presepi meccanici. Le opere sono state suddivise in più categorie: associazioni ed enti, scuole, chiese e famiglie.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 gennaio nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani. A condurla Claudio Maltese e il consigliere comunale Nicola Lamia. La commissione giudicatrice, composta da un giornalista e da un rappresentante AICS, ha visitato e filmato tutti i presepi in concorso. I video sono stati proiettati durante la premiazione insieme alle motivazioni dei riconoscimenti. Apprezzato anche l’intervento del dottor Vito Santoro sulla storia e il valore artistico del presepe.

Tra i momenti più seguiti, l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto comprensivo Bassi Catalano – sezione Elda Pucci, con gli studenti dei corsi musicali.

Premio Cultura “Antonino Genovese”

Arte

  • “Un pissepiu nicareddu fattu di mullitteddi” – I.C. Bassi Catalano, Scuola primaria Elda Pucci (Trapani)
  • “Natività in terracotta” – I.C. Nunzio Nasi, classe III B (Trapani)

Storia

  • “La storia si fa pace” – Famiglia Tobia Pietro (Trapani)
  • “Un territorio presepiale” – Parrocchia Maria SS. di Custonaci (Custonaci)

Tradizione

  • Miglior Presepe Rurale – Famiglia Lupo Michele (Campobello di Mazara)

Premio speciale

  • “Per non dimenticare” – Famiglia di Nino Via

Categoria Chiese

  • 1° classificato: Parrocchia San Francesco d’Assisi – Trapani
  • 2° classificato: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Trapani
  • 3° classificato: Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice – Trapani

Categoria Famiglie – Piccoli presepi

  • 1° classificato: Famiglia Consolo Rosa Maria – Erice
  • 2° classificato ex aequo: Famiglia Catania Annunziata – Trapani
  • 3° classificato: Famiglia Adragna Giovanna – Valderice

Categoria Famiglie – Medi presepi

  • 1° classificato: Famiglia Messina Isidoro – Mazara del Vallo
  • 2° classificato: Famiglia Vulpitta Giuseppe – Misiliscemi
  • 3° classificato: Famiglia Giacalone Vito – Misiliscemi

Categoria Famiglie – Grandi presepi

  • 1° classificato: Famiglia Sardo Giuseppe – Mazara del Vallo
  • 2° classificato ex aequo: Famiglia Rao Domenico Giacomo – Trapani
  • 3° classificato ex aequo: Famiglia Genova Alessandro – Valderice

Categoria Famiglie – Presepi meccanici

  • 1° classificato: Famiglia Sotera Katia – Salemi
  • 2° classificato: Famiglia Chiara Paolo – Trapani
  • 3° classificato: Famiglia Margagliotti Giovanni – Trapani

Categoria Scuole

  • 1° classificato: I.C. Bassi Catalano – Scuola secondaria di I grado (Trapani)
  • 2° classificato: Istituto Calvino Amico – Trapani
  • 3° classificato: I.C. Bassi Catalano – sezione Elda Pucci (Trapani)

Premio speciale per la Tradizione

  • Famiglia Biondo Giuseppe – Trapani
  • Famiglia Sorrentino Anna Maria – Trapani
  • Famiglia Valveri Giuseppe Mario – Trapani
  • Famiglia Gabriele Antonino – Trapani

Il concorso AICS “Il Presepe Rurale” si conferma così un appuntamento capace di unire arte, fede e identità popolare, con Trapani al centro di una tradizione che continua a coinvolgere scuole, famiglie e comunità dell’intero territorio provinciale.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...