Gibellina Capitale Arte Contemporanea, stasera il concerto di Max Gazzè
Si terrà stasera, sabato 17 gennaio, il concerto di Max Gazzè in piazza 15 Gennaio 1968 a Gibellina, rinviato a causa del maltempo che non ha consentito lo svolgimento dello spettacolo “Musicae Loci” con la Calabria Orchestra.
In un primo momento, attraverso i canali social del Comune, era stato comunicato l’annullamento dell’evento. Poco dopo, invece, è arrivata la decisione di recuperare il concerto oggi, con inizio alle ore 21.
L’appuntamento rientra nel programma di “Gibellina Capitale dell’arte contemporanea”, la rassegna culturale che sta animando la città con eventi dedicati alla musica e all’arte contemporanea.
