Volley: contro Concorezzo il match della vita per la Sigel Seap Marsala Volley 

17/01/2026 09:30:00

Un’intera stagione racchiusa in un pomeriggio con una città intera pronta a spingere il pallone oltre la rete. Domenica 18 gennaio, il Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala si trasformerà nel cuore pulsante del volley siciliano per la diciottesima ed ultima giornata della stagione regolare del Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile. La Sigel Seap Marsala Volley affronterà la Clerici Auto Concorezzo in quello che non è solo un match, ma un vero e proprio scontro diretto per la gloria. In palio c'è l'accesso alla Pool Promozione, il passaporto per continuare a sognare la Serie A1 e garantirsi, contemporaneamente, la permanenza in categoria con largo anticipo. La classifica del Girone A è un mosaico avvincente che vede tre formazioni in lotta per l’ultimo posto utile, la sfida del Pala San Carlo in cui Marsala e Concorezzo si giocheranno tutto nello scontro diretto con gli occhi puntati anche su Messina, dove le peloritane affronteranno Melendugno.

Per centrare l'obiettivo, il roster di Coach Giangrossi dovrà scendere in campo con la stessa ferocia agonistica mostrata nei primi due set della recente trasferta di Roma. Quell'intensità di gioco, quella pressione costante e la verve realizzativa di atlete come Vighetto e Kosonen sono la chiave per scardinare la resistenza di Concorezzo. “Domenica affrontiamo un avversario in salute, una partita che pesa e che dice tanto sul nostro campionato, dichiara la centrale marsalese Sara Tajè. È una di quelle gare che contano davvero, contro una squadra che, come noi e Messina, si sta giocando l’accesso alla Pool Promozione. Arriviamo pronti, con un gruppo che sa cosa vuole e che ha lavorato forte per essere qui. In campo serviranno testa, carattere e fiducia totale l’una nell’altra. Dobbiamo essere aggressivi, lucidi nei momenti difficili e convinti dei nostri mezzi dal primo all’ultimo punto. È una partita da giocare insieme, da squadra vera”.

Nonostante l’insolito orario delle 15:00, la società chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni. Marsala ha sempre risposto presente nei momenti cruciali della sua storia sportiva e domenica il sostegno dei tifosi sarà il "settimo uomo" in campo. In un Palazzetto che si preannuncia caldissimo. È il momento di restare uniti, di soffrire e gioire su ogni singolo scambio. Perché domenica, al San Carlo, non si gioca solo una partita di pallavolo: si scrive una pagina del futuro della Sigel Seap Marsala Volley.

Sarà possibile seguire la diretta del match, diretto dal Sig. Luigi Pasciari, coadiuvato dal Sig. Enrico Autuori con al VideoCheck la Sig.ra Vera D’Avola, domenica 18 gennaio con inizio alle ore 15:00 sul canale Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita a Coach Lino Giangrossi ed alla schiacciatrice Jessica Kosonen:



