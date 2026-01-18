Perde il controllo della moto da cross, muore un 15enne

18/01/2026 19:45:00

Tragedia nella mattinata di oggi a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un ragazzo di soli 15 anni, Walter Diliberto, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto in via Ara Pacis mentre era alla guida della sua moto da cross.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato devastante e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza e si è reso necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso nel tentativo di trasferire il ragazzo in una struttura ospedaliera attrezzata. Purtroppo, nonostante ogni sforzo, il cuore del 15enne ha smesso di battere prima dell’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità gelese, lasciando familiari, amici e conoscenti nello sgomento e nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.



