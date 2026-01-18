ASP Trapani: giovedì l’inaugurazione della Casa di comunità a Partanna

18/01/2026 10:00:00

È tutto pronto per l’apertura della nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La struttura, realizzata ex novo in viale Papa Giovanni XXIII, sarà inaugurata giovedì 22 gennaio alle ore 11, alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti.

Le Case di comunità, previste dal DM 77/2022, rappresentano un modello di assistenza sanitaria territoriale pensato per essere più vicino ai cittadini, umano e inclusivo.

Quella di Partanna è una delle 13 Case di comunità in fase di realizzazione in tutta la provincia. L’ambito territoriale di riferimento comprende i comuni di Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa.

La struttura sarà dotata di un’équipe multidisciplinare, con medico H12 (dalle 8 alle 20), guardia medica notturna e festiva, specialisti ambulatoriali, PUA, UVM, punto vaccinale e CUP, supportati da moderne attrezzature tecnologiche.



