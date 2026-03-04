Settimana Mondiale del Glaucoma, le iniziative e le visite gratuite nel trapanese

04/03/2026 20:40:00

Dall’8 al 14 marzo anche a Trapani si celebra la Settimana Mondiale del Glaucoma, con controlli oculistici gratuiti e un calendario di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su una patologia spesso silenziosa ma tra le principali cause di cecità.

In occasione dell’appuntamento internazionale, promosso e sostenuto dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, saranno garantite sul territorio almeno 15 visite oculistiche gratuite nei Centri Oculistici Sociali delle sezioni UICI, fino ad esaurimento posti.

L’obiettivo è duplice: informare la popolazione sui rischi del glaucoma e favorire la diagnosi precoce attraverso controlli preventivi, particolarmente richiesti anche in provincia di Trapani dove negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso la prevenzione visiva.

Momento centrale sarà la giornata del 12 marzo. In mattinata, all’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, si terrà un incontro tra gli studenti e l’Unione Ciechi. Interverranno il presidente Ignazio Grillo e il dottor Fabio Scaglione, per spiegare ai ragazzi l’importanza della tutela della vista e della prevenzione.

Nel pomeriggio, sempre il 12 marzo, è in programma una conferenza stampa nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani, in via Orti 5, con la presenza di un oculista per garantire una corretta informazione scientifica.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività nazionali consultabili sui siti dedicati e punta a coinvolgere istituzioni, media e cittadini. La prevenzione, ricordano gli organizzatori, resta l’arma più efficace contro una malattia che, se non diagnosticata in tempo, può compromettere in modo irreversibile la vista.



