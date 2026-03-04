L'ASP di Trapani organizza l'HPV Day: ecco dove vaccinarsi l'8 marzo in tutta la provincia

04/03/2026 21:00:00

In occasione della Giornata mondiale della vaccinazione contro l’HPV, che ricorre oggi, 4 marzo, l’ASP Trapani organizza l’“HPV Day 2026”: una giornata di vaccinazioni gratuite contro il Papilloma Virus in programma domenica 8 marzo, in coincidenza con la Festa della Donna.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con l’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia, e punta a rafforzare la copertura vaccinale sul territorio provinciale.

La vaccinazione sarà offerta gratuitamente e senza prescrizione medica. Potranno accedere tutte le donne dagli 11 ai 45 anni e gli uomini dagli 11 ai 26 anni, residenti in provincia di Trapani, che non abbiano già effettuato in passato la vaccinazione anti-HPV 4 o anti-HPV 2.

L’infezione da Papillomavirus umano è la malattia sessualmente trasmessa più diffusa. È responsabile di diverse patologie, tra cui il carcinoma della cervice uterina e altri tumori anogenitali e orofaringei che possono colpire sia donne che uomini. Da qui l’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione.

Dove vaccinarsi

Domenica 8 marzo, dalle 9 alle 13, sarà possibile presentarsi senza prenotazione nei centri vaccinali distrettuali di:

Marsala, piazza Marconi 1

Mazara del Vallo, via Furia Tranquillina 1

Castelvetrano, piazza Martiri d’Ungheria 1

Campobello di Mazara, piazza Nino Buffa 1

Postazioni straordinarie saranno attive anche: a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele, a Castellammare del Golfo, in corso Bernardo Mattarella, con camper attrezzati dell’Asp

ad Alcamo, al Centro congressi Marconi.

Negli ambulatori sarà possibile effettuare, contestualmente, anche altre vaccinazioni, sia pediatriche che per adulti. Sempre domenica mattina, in piazza Vittorio Emanuele a Trapani, è previsto inoltre un momento di informazione e sensibilizzazione sugli screening oncologici per mammella, cervice uterina e colon retto, con la consegna dei kit per la prevenzione del tumore al colon. Un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio provinciale e che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, soprattutto tra i più giovani.



