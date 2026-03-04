L'ASP di Trapani organizza l'HPV Day: ecco dove vaccinarsi l'8 marzo in tutta la provincia

In occasione della Giornata mondiale della vaccinazione contro l’HPV, che ricorre oggi, 4 marzo, l’ASP Trapani organizza l’“HPV Day 2026”: una giornata di vaccinazioni gratuite contro il Papilloma Virus in programma domenica 8 marzo, in coincidenza con la Festa della Donna.
L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con l’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia, e punta a rafforzare la copertura vaccinale sul territorio provinciale.
La vaccinazione sarà offerta gratuitamente e senza prescrizione medica. Potranno accedere tutte le donne dagli 11 ai 45 anni e gli uomini dagli 11 ai 26 anni, residenti in provincia di Trapani, che non abbiano già effettuato in passato la vaccinazione anti-HPV 4 o anti-HPV 2.
L’infezione da Papillomavirus umano è la malattia sessualmente trasmessa più diffusa. È responsabile di diverse patologie, tra cui il carcinoma della cervice uterina e altri tumori anogenitali e orofaringei che possono colpire sia donne che uomini. Da qui l’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione.
Dove vaccinarsi
Domenica 8 marzo, dalle 9 alle 13, sarà possibile presentarsi senza prenotazione nei centri vaccinali distrettuali di:
- Marsala, piazza Marconi 1
- Mazara del Vallo, via Furia Tranquillina 1
- Castelvetrano, piazza Martiri d’Ungheria 1
- Campobello di Mazara, piazza Nino Buffa 1
Postazioni straordinarie saranno attive anche: a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele, a Castellammare del Golfo, in corso Bernardo Mattarella, con camper attrezzati dell’Asp
- ad Alcamo, al Centro congressi Marconi.
Negli ambulatori sarà possibile effettuare, contestualmente, anche altre vaccinazioni, sia pediatriche che per adulti. Sempre domenica mattina, in piazza Vittorio Emanuele a Trapani, è previsto inoltre un momento di informazione e sensibilizzazione sugli screening oncologici per mammella, cervice uterina e colon retto, con la consegna dei kit per la prevenzione del tumore al colon. Un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio provinciale e che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, soprattutto tra i più giovani.