Scontro fra due auto sulla Palermo-Sciacca, muore un uomo di 38 anni

19/01/2026 10:52:00

Ancora sangue sulla strada Palermo-Sciacca. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte, intorno all’1.30, all’altezza dello svincolo di San Giuseppe Jato. Nel violento impatto tra due automobili ha perso la vita Giovanni Schirò, 38 anni.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 e una Nissan Micra si sono scontrate lungo l’arteria stradale. Ad avere la peggio è stato il conducente della Micra: l’uomo è stato trovato già privo di vita all’interno dell’abitacolo dai soccorritori intervenuti sul posto.

Non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto a seguito dell’impatto o se la vittima possa essere stata colta da un malore poco prima dello schianto. Il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Partinico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118. La Palermo-Sciacca si conferma ancora una volta una strada ad alta pericolosità, teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali.

In un altro incidente, invece, sulla Palermo-Catania, un uomo sceso dalla vettura per recuperare una valigia volata via dal portapacchi dell'auto, è stato travolto e ucciso da un'auto che sopraggiungeva.



