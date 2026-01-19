Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
19/01/2026 16:12:00

Maltempo estremo in Sicilia: allerta rossa a Est, scuole chiuse a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/maltempo-estremo-in-sicilia-allerta-rossa-a-est-scuole-chiuse-a-trapani-450.jpg

La Sicilia si prepara ad affrontare una delle fasi meteorologiche più critiche degli ultimi anni. Un profondo minimo depressionario, già previsto nei giorni scorsi dai modelli matematici, si sta posizionando nel cuore del Mediterraneo e darà origine a un ciclone di forte intensità destinato a colpire l’Isola nelle prossime 48 ore.

Non si tratta di una perturbazione ordinaria, ma di una struttura ciclonica persistente, in grado di scaricare in poche ore quantità di pioggia che solitamente cadono in mesi.

 

I primi effetti già visibili

 

Mentre scriviamo, i primi segnali del peggioramento sono evidenti lungo la costa ionica e nei settori meridionali dell’Isola.
Le prime piogge insistenti stanno interessando l’area dell’Etna, tradizionale “sentinella” del maltempo siciliano, mentre il mare inizia a diventare molto mosso.

Ma si tratta solo dell’inizio.

 

Il picco tra martedì e mercoledì

 

La fase più violenta dell’evento è attesa tra martedì 20 gennaio e la mattinata di mercoledì, quando il cuore del ciclone raggiungerà la minima distanza dalle coste siciliane.

I dati tecnici destano forte preoccupazione:

  • tra Etna e Peloritani è atteso un effetto stau persistente, con accumuli pluviometrici fino a 500–600 mm
  • sui Monti Iblei possibili punte di 300 mm
  • tra costa ionica e settori centro-meridionali accumuli diffusi tra 100 e 150 mm
  • anche Palermo e la sua provincia potrebbero essere interessate da piogge battenti, specie con l’ingresso dei venti di Levante e Grecale nel pomeriggio di martedì

 

Venti violenti e mareggiate

 

Il vento sarà uno degli elementi più pericolosi di questa ondata di maltempo.
La rapida caduta della pressione attiverà correnti di Scirocco e Levante molto intense:

  • raffiche fino a 100 km/h lungo le coste ioniche e meridionali
  • punte di 120–130 km/h sui crinali montuosi e sulle vette più esposte

Il mare sarà da molto mosso ad agitato, con mareggiate violente soprattutto lungo il versante orientale dell’Isola, con possibili danni a lungomare e infrastrutture costiere.

 

Scuole chiuse a Trapani

Alla luce del peggioramento previsto per domani, martedì 20 gennaio, il Comune di Trapani ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole private.

La misura è stata adottata per tutelare la sicurezza di studenti e personale scolastico.

 

Raccomandazioni alla cittadinanza

  • evitare spostamenti non necessari
  • proteggere porte e finestre dalle raffiche di vento
  • non sostare sotto alberi o strutture precarie
  • evitare aree alluvionali o a rischio frana
  • prestare particolare attenzione a bambini e anziani









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...