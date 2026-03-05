Sezioni
Cronaca

» Meteo
05/03/2026 19:21:00

Torna il maltempo in Sicilia: la Protezione Civile lancia l'allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772735236-0-torna-il-maltempo-in-sicilia-la-protezione-civile-lancia-l-allerta-gialla.jpg

Torna il maltempo sulla Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza per rischio meteo-idrogeologico valido fino alla mezzanotte di venerdì 6 marzo 2026, con allerta gialla su tutta l’isola.

A determinare il peggioramento è un vortice mediterraneo posizionato tra il sud della Spagna e le coste del Nord Africa, che sta spingendo correnti instabili verso la Sicilia. Le condizioni meteo sono quindi destinate a cambiare nelle prossime ore anche nelle province occidentali, compresa quella di Trapani.

 

Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con un aumento della copertura a partire proprio dai settori occidentali dell’isola. Sono attese precipitazioni di intensità variabile: piogge da isolate a sparse, che in alcune zone potranno assumere anche il carattere di rovescio o temporale.

Secondo le previsioni, i quantitativi complessivi di pioggia dovrebbero rimanere generalmente deboli, con possibili accumuli localmente moderati nelle aree più esposte.

L’allerta gialla indica una situazione di attenzione per possibili criticità legate a piogge e temporali. 

 









