Cronaca

» Meteo
05/03/2026 08:19:00

Scirocco in attenuazione, ma arriva l’instabilità in Sicilia. Nuvole e piogge

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772695285-0-scirocco-in-attenuazione-ma-arriva-l-instabilita-in-sicilia-nuvole-e-piogge.jpg

Dopo giorni di alta pressione e temperature miti, la Sicilia si prepara a un lieve cambio di passo. Oggi, giovedì 5 marzo, la pressione resta ancora forte sull’Isola, ma il cielo non sarà limpido come nei giorni scorsi. Domani, venerdì, la situazione tenderà a peggiorare con il ritorno di un po’ di instabilità.

 

Giovedì 5 marzo: nubi irregolari e clima mite

La giornata di oggi trascorre con un tempo parzialmente soleggiato su tutta la regione. Il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Le temperature massime sono comprese tra 14 e 19 gradi, mentre i valori notturni non subiscono variazioni rilevanti.

In provincia di Trapani la situazione è simile. In città oggi cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, con nubi sparse al mattino e al pomeriggio e maggiore copertura in serata.

La temperatura minima si attesta intorno ai 12°C, mentre la massima raggiungerà i 18°C nelle ore centrali, intorno alle 13.

I venti soffiano moderati da Sud-Est, con intensità tra 17 e 29 km/h nelle ore diurne, in attenuazione verso sera. La qualità dell’aria resta buona.

 

Venerdì 6 marzo: pressione in calo e possibili piogge

Domani la pressione inizierà a diminuire sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile: la nuvolosità potrà dare luogo a precipitazioni irregolari, in genere di modesta entità.

Non si prevedono fenomeni intensi, ma rovesci sparsi non sono esclusi, anche in provincia di Trapani.

Le temperature subiranno un calo nei valori massimi, che si porteranno tra 9 e 15 gradi, mentre le minime risulteranno in lieve aumento.

Un passaggio veloce, insomma, che potrebbe interrompere per qualche ora la lunga fase anticiclonica di inizio marzo. Poi il quadro resta ancora da definire, ma la primavera, almeno per ora, non sembra voler fare passi indietro.









