Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
06/03/2026 07:32:00

Pioggia e vento in Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola. Peggiora anche nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-03-2026/pioggia-e-vento-in-sicilia-allerta-gialla-su-tutta-l-isola-peggiora-anche-nel-trapanese-450.jpg

Dopo giorni di clima mite e cielo velato, la pioggia torna protagonista in Sicilia. Per oggi, venerdì 6 marzo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l’Isola.

Nel bollettino si parla di precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati. Insomma, niente nubifragi diffusi, ma piogge a tratti insistenti sì.

 

Pioggia e vento, soprattutto al mattino

Oltre alla pioggia, è previsto anche vento: in mattinata soffieranno venti sud-orientali localmente forti sui settori meridionali, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mari inizialmente molto mossi sul Tirreno meridionale settore ovest e sullo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

 

Le previsioni in Sicilia

Secondo gli esperti, sul litorale tirrenico, su quello meridionale e nelle zone interne i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in attenuazione dalla sera con le prime schiarite.

Sul versante ionico, invece, le piogge tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo nuvoloso ma senza fenomeni significativi in serata.

Temperature ancora miti, superiori alle medie stagionali, nonostante il peggioramento.

 

A Trapani giornata grigia e piovosa

In provincia di Trapani sarà una giornata prevalentemente piovosa. Sono previste piogge anche abbondanti al mattino e al pomeriggio, con nuvolosità compatta in serata.

Le temperature oscilleranno tra i 13°C di minima e i 15°C di massima.

Venti moderati per tutta la giornata: al mattino da Sud-Est con raffiche fino a 40 km/h, nel pomeriggio da Est-Sud-Est e in serata da Est, ma con intensità in graduale diminuzione.

La qualità dell’aria resta buona.

 

E nei prossimi giorni?

Nel fine settimana le precipitazioni dovrebbero attenuarsi. Sabato è atteso un graduale miglioramento, con nuvolosità in diminuzione e fenomeni sempre più sporadici.

Domenica potrebbe riportare condizioni più stabili, anche se il cielo resterà a tratti nuvoloso.

Resta poi da capire cosa accadrà tra il 7 e l’8 marzo: si ipotizza un possibile cambio di scenario con l’arrivo di correnti più fredde da Est, ma al momento è solo una tendenza da confermare.

Per ora, ombrello a portata di mano e attenzione agli spostamenti nelle ore di pioggia più intensa.









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...