Pioggia e vento in Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola. Peggiora anche nel Trapanese

06/03/2026 07:32:00

Dopo giorni di clima mite e cielo velato, la pioggia torna protagonista in Sicilia. Per oggi, venerdì 6 marzo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l’Isola.

Nel bollettino si parla di precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati. Insomma, niente nubifragi diffusi, ma piogge a tratti insistenti sì.

Pioggia e vento, soprattutto al mattino

Oltre alla pioggia, è previsto anche vento: in mattinata soffieranno venti sud-orientali localmente forti sui settori meridionali, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mari inizialmente molto mossi sul Tirreno meridionale settore ovest e sullo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

Le previsioni in Sicilia

Secondo gli esperti, sul litorale tirrenico, su quello meridionale e nelle zone interne i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in attenuazione dalla sera con le prime schiarite.

Sul versante ionico, invece, le piogge tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo nuvoloso ma senza fenomeni significativi in serata.

Temperature ancora miti, superiori alle medie stagionali, nonostante il peggioramento.

A Trapani giornata grigia e piovosa

In provincia di Trapani sarà una giornata prevalentemente piovosa. Sono previste piogge anche abbondanti al mattino e al pomeriggio, con nuvolosità compatta in serata.

Le temperature oscilleranno tra i 13°C di minima e i 15°C di massima.

Venti moderati per tutta la giornata: al mattino da Sud-Est con raffiche fino a 40 km/h, nel pomeriggio da Est-Sud-Est e in serata da Est, ma con intensità in graduale diminuzione.

La qualità dell’aria resta buona.

E nei prossimi giorni?

Nel fine settimana le precipitazioni dovrebbero attenuarsi. Sabato è atteso un graduale miglioramento, con nuvolosità in diminuzione e fenomeni sempre più sporadici.

Domenica potrebbe riportare condizioni più stabili, anche se il cielo resterà a tratti nuvoloso.

Resta poi da capire cosa accadrà tra il 7 e l’8 marzo: si ipotizza un possibile cambio di scenario con l’arrivo di correnti più fredde da Est, ma al momento è solo una tendenza da confermare.

Per ora, ombrello a portata di mano e attenzione agli spostamenti nelle ore di pioggia più intensa.



