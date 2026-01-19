Sezioni
Cronaca

» Meteo
19/01/2026 19:15:00

Maltempo, scuole chiuse anche a Castelvetrano, Campobello e Petrosino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/maltempo-scuole-chiuse-anche-a-castelvetrano-campobello-e-petrosino-450.jpg

L’ondata di maltempo che sta investendo la provincia di Trapani porta nuove ordinanze nei comuni del Belìce e della fascia costiera.

 

Castelvetrano

 

A Castelvetrano, il sindaco Giovanni Lentini ha firmato nel primo pomeriggio di oggi un’ordinanza che dispone, per martedì 20 gennaio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

Il provvedimento prevede inoltre:

  • la chiusura di parchi e ville comunali, parchi giochi e del cimitero comunale
  • l’annullamento del mercatino settimanale del martedì, previsto nell’area adiacente al cimitero
  • il divieto assoluto di transito e sosta in prossimità di ponteggi, cantieri edili e pannelli pubblicitari

Particolare attenzione è rivolta alle zone costiere: ai residenti della prima fascia di Marinella di Selinunte e Triscina viene raccomandato di evitare di recarsi nelle abitazioni a ridosso della costa, a causa delle avverse condizioni meteo-marine previste.

 

Campobello di Mazara

 

Scuole chiuse anche a Campobello di Mazara.
Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine a partire dalle ore 16 di oggi e per l’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio.

Il Comune fa sapere che la situazione è in costante monitoraggio a livello provinciale e regionale. È prevista una cabina di regia con la Prefettura per eventuali aggiornamenti. L’invito alla cittadinanza è quello di limitare al massimo gli spostamenti, evitare la sosta sotto alberi e non transitare sul lungomare di Tre Fontane e lungo le zone costiere.

 

 

Petrosino

 

Ordinanza contingibile e urgente anche a Petrosino. Per l’intera giornata di martedì 20 gennaio è stata disposta:

  • la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado
  • la sospensione di tutte le attività didattiche ed extrascolastiche
  • la chiusura di impianti sportivi pubblici e privati, palestre, campi sportivi, tendostruttura, cimitero, Parco della Pace
  • la sospensione di allenamenti, gare, manifestazioni ed eventi sportivi

I dirigenti scolastici e i gestori degli impianti sono incaricati di adottare le misure di sicurezza necessarie.

 

L’invito, comune a tutte le amministrazioni, è alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. La situazione resta in evoluzione. 

 









