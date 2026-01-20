Allerta meteo nel Trapanese: cosa succede davvero tra oggi e domani

20/01/2026 06:00:00

Lo stato di allerta meteo, proclamato lunedì 19 gennaio, entra nella fase più critica tra oggi e domani. Pioggia, vento forte e mare agitato non sono più solo previsioni: i primi effetti sono già visibili e le istituzioni si stanno muovendo per limitare i rischi.

In Trapani la Prefettura di Trapani ha attivato il sistema di coordinamento dei soccorsi, coinvolgendo Protezione civile regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, ASP, 118, Capitanerie di porto, Comuni, Anas, gestori dei servizi essenziali e volontariato. Tradotto in termini pratici: si prevedono problemi diffusi e serve essere pronti a intervenire rapidamente.

Cosa cambia per i cittadini

Molti Comuni del Trapanese hanno già adottato misure precauzionali. Scuole chiuse, stop alle attività all’aperto, parchi, ville comunali, cimiteri e impianti sportivi interdetti. In alcune zone sono previste limitazioni al traffico, soprattutto dove il vento può creare pericoli o dove in passato si sono verificati allagamenti.

Nei comuni costieri è stato ribadito il divieto di frequentare lungomare, moli e pontili: il mare è agitato e le condizioni possono peggiorare rapidamente. Le isole minori restano sotto osservazione per possibili disagi nei collegamenti.

Il punto più critico: acqua e mobilità

Al maltempo si somma l’emergenza idrica. A causa dei ripetuti blackout Enel ai pozzi di Bresciana, da ieri primo pomeriggio è stata sospesa l’erogazione dell’acqua dell’acquedotto, con disattivazione della stazione di Marracco, fino alle ore 16 di domani, mercoledì 21 gennaio. Disagi analoghi interessano anche Misiliscemi.

Una criticità che pesa ancora di più perché i rifornimenti con autobotti potrebbero essere difficoltosi a causa del maltempo e muoversi non è semplice, tra vento, pioggia e limitazioni. Fare scorte o raggiungere i supermercati diventa complicato, mentre cresce la rabbia dei cittadini.

A questo si aggiunge il nodo della viabilità urbana. Il gruppo Fratelli d’Italia ha segnalato i gravi disagi in via Marsala e in altre zone, legati ai lavori della ZES, con code e rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. Una situazione che, in giorni di allerta meteo, rischia di aggravare ulteriormente gli spostamenti di lavoratori e famiglie. Il gruppo consiliare ha annunciato iniziative istituzionali e di mobilitazione per sollecitare interventi urgenti. Il tema è già oggetto di un approfondimento separato.

Le raccomandazioni ufficiali

La Prefettura e la Protezione civile insistono su alcuni punti chiave:

spostarsi solo se necessario

evitare sottopassi, zone alberate e strutture leggere

guidare con prudenza, soprattutto su viadotti e tratti esposti al vento

mettere in sicurezza vasi, gazebo e oggetti sui balconi

evitare l’uso di imbarcazioni e rinforzare gli ormeggi

L’ASP di Trapani lancia un messaggio chiaro: «Andate in ospedale solo per le emergenze», per non congestionare i pronto soccorso durante la fase più delicata.

