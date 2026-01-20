Sezioni
Cultura

» Cose di musica
20/01/2026 18:13:00

I Cosatinta presentano il nuovo singolo “Una canzone per Sanremo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/i-cosatinta-presentano-il-nuovo-singolo-una-canzone-per-sanremo-450.jpg

I Cosatinta tornano sulla scena con una nuova produzione dal titolo “Una canzone per Sanremo”, un brano ironico, divertente e sorprendentemente attuale che racconta – con leggerezza e intelligenza – la grande impresa di arrivare sul palco dell’Ariston.

 

Si tratta di un pezzo scanzonato ma tutt’altro che superficiale, che affronta in chiave autoironica una delle ambizioni più diffuse e, allo stesso tempo, più complesse del panorama musicale italiano: partecipare al Festival di Sanremo. Attraverso un testo brillante e teatrale, la band mette in musica le difficoltà che un artista incontra nel tentativo di accedere alla kermesse più famosa d’Italia, tra sogni, provini, attese infinite e una sana dose di follia.

 

“Una canzone per Sanremo” gioca con i cliché del Festival, li ribalta e li trasforma in una dichiarazione d’amore ironica verso il mondo della musica. Nessuna polemica né rabbia, ma uno sguardo lucido, leggero e libero, capace di strappare un sorriso perché racconta una verità condivisa da molti musicisti.

 

Il risultato è una vera e propria canzone-spettacolo, dal gusto swing ironico retrò, che richiama il varietà italiano degli anni ’50 e ’60, reinterpretato in chiave contemporanea. Musicalmente energico e immediato, il singolo conferma lo stile pop dei Cosatinta: fresco, irriverente e consapevole, capace di unire intrattenimento e contenuto.

“Una canzone per Sanremo” non è soltanto una canzone su Sanremo. È una canzone su chi sogna, insiste, ci prova… e intanto continua a fare musica.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

 









