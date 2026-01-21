21 Gennaio: Macron attacca Trump, danni del ciclone Harry, Borse in rosso

21/01/2026 07:10:00

E' il 21 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Davos, con un discorso durissimo, Macron ha attaccato le velleità sulla Groenlandia di Trump, definendole un bullismo da contrastare, e di un’Europa che non può diventare vassalla. Von der Leyen si è schierata con lui e con la Danimarca (anche se con toni più pacati)

• Alla Casa Bianca (dove ha festeggiato il primo anno del secondo mandato) Trump ha detto che oggi, una volta arrivato a Davos, si vedrà dove intende arrivare sulla questione groenlandese. A suo parere un accordo si troverà

• La Norvegia sta inviando lettere ai suoi cittadini per avvertirli che lo Stato è pronto a requisire immobili e altri beni in caso di guerra

• Zelens’kyj ha annunciato che interverrà a Davos solo se otterrà garanzie di sicurezza per l’Ucraina e la prospettiva di un cessate il fuoco. Intanto resta a Kiev, dove un milione di famiglie è al freddo e senza energia elettrica

• L’offensiva militare russa è tornata a sfiorare Chernobyl: la centrale è rimasta per un po’ senza elettricità, ma poi l’allarme è rientrato

• Israele ha impedito l’ingresso a Gaza ai membri del governo provvisorio palestinese che dovrebbero implementare in loco il piano di pace promosso da Trump. La mossa tende a disarticolare il Board of Peace, contestato da Netanyahu

• Pur senza ammettendo responsabilità, Trump ha detto che l’Ice, la sua milizia anti-immigrati, può sbagliare e ha avuto parole amichevoli nei confronti della famiglia della donna uccisa. Poi però ha sbandierato in tv le foto degli arrestati indicandoli come criminali

• Proteste contro il Mercosur a Strasburgo, dove hanno sfilato i trattori degli agricoltori che non accettano l’accordo. E dissenso è stato espresso anche in Italia da esponenti leghisti e dei Cinque Stelle

• Beatrice Venezi, dopo le contestazioni, ha risposto dicendo che alla Fenice comandano i sindacati

• Il ciclone Harry ha provocato danni e disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, dove sono stati devastati porti e strutture lungo le coste



• Per la professione infermieristica arrivano tre nuove lauree, che consentiranno agli infermieri con laurea magistrale di scrivere alcune ricette come i medici

• A Bologna il Tar ha cancellato la norma sui 30 chilometri orari in città

• Si apre oggi a Roma la camera ardente per dare l’ultimo saluto a Valentino. Lo stilista non aveva figli e ci si interroga sulla fine che farà la sua eredità, il cui valore si aggira sui 1,5 miliardi di euro

• Le Borse europee continuano a segnare rosso, preoccupate dallo scenario geopolitico e dallo spettro dei dazi

• In Spagna sono deragliati altri due treni. L’incidente più grave, in Catalogna, è stato provocato dal cedimento di un muro e ha causato la morte di un macchinista e 40 feriti

• È partita la rottamazione delle cartelle esattoriali per chi vuole mettersi in regola col fisco

• Federica Brignone è arrivata sesta alla sua prima gara in Coppa del mondo dopo l’infortunio di un anno fa

• Un’epidemia di infezioni intestinali sta condizionando gli Australian Open

• In Calabria una bimba di due anni è morta soffocata da un boccone di würstel

• Un papà ha donato un rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni. L’eccezionale doppio trapianto è stato effettuato a Bergamo

• I lavori per il nuovo stadio della Roma saranno condizionati dal recupero di un’antica residenza romana

• Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha deciso di far passare il bilancio anche senza voto parlamentare

• In Siria sono fuggiti dal carcere 120 terroristi dell’Isis

• Diego Baroni, 14 anni, scomparso da Verona, sarebbe stato vittima di una sottrazione di minori. Di lui non c’è ancora traccia

• Un misterioso amico ha pagato la cauzione ai coniugi Moretti, accusati della strage di Capodanno. La loro scarcerazione sembra vicina

• È emerso che il marito di Federica Torzullo ha ucciso la moglie con 23 coltellate, e poi ne ha martoriato il corpo

• A Milano un professore di musica è alla sbarra con l’accusa di aver approfittato di 7 giovanissime allieve. Per lui sono stati chiesti 10 anni

• Nel torinese un uomo di 32 anni ha sfregiato la compagna dopo un litigio

• Un senzatetto milanese è stato portato in ospedale con gravi ustioni: ha raccontato che uno sconosciuto lo aveva cosparso di benzina e gli aveva dato fuoco

• Dopo gli incidenti sull’A1 sono state sospese le trasferte dei tifosi della Roma e della Fiorentina

• In Champions League l’Inter è stata sconfitta in casa per 3-1 dall’Arsenal e il Napoli ha pareggiato 1-1 a Copenaghen

• Sull’arco alpino si è vista un’eccezionale aurora boreale

• Sono morti l’attrice e cantante britannica Sheila Bernette (94 anni), il prete e pilota Paolo Gariglio (95), il sindacalista Gianni Peracchi (67), la matematica statunitense Gladys West (95)



Titoli

Corriere della Sera: Trump-Europa, scontro totale

la Repubblica: Macron: fermare Trump

La Stampa: La Ue si ribella a Trump / Macron: ci vuole vassalli

Il Sole 24 Ore: Vendite sugli Usa: giù dollaro e Borse

Avvenire: Prova di forse

Il Messaggero: Federica mutilata e bruciata

Il Giornale: Fondi ai terroristi, / indagato anche / l’uomo di Hamas / vicino ai Cinque Stelle

Leggo: «Federica uccisa con 23 coltellate»

Qn: Usa-Ue, è scontro totale / l’ira di Macron: basta bulli

Il Fatto: Fanno altre porcate / e lapidano Barbero

Libero: Le grand / fanfaron

La Verità: Io linciato da tutta l’Anm / perché difendevo la Lega

Il Mattino: Offensiva contro le babygang

il Quotidiano del Sud: «Trump bullo, ci vuole vassalli»

il manifesto: La curda verità

Domani: “Mad” Trump minaccia ancora / Macron: «L’Ue non sia vassalla»



