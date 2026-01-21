Sezioni
Cronaca
21/01/2026 07:10:00

21 Gennaio: Macron attacca Trump, danni del ciclone Harry, Borse in rosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/21-gennaio-macron-attacca-trump-danni-del-ciclone-harry-borse-in-rosso-450.png

E' il 21 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• A Davos, con un discorso durissimo, Macron ha attaccato le velleità sulla Groenlandia di Trump, definendole un bullismo da contrastare, e di un’Europa che non può diventare vassalla. Von der Leyen si è schierata con lui e con la Danimarca (anche se con toni più pacati)
• Alla Casa Bianca (dove ha festeggiato il primo anno del secondo mandato) Trump ha detto che oggi, una volta arrivato a Davos, si vedrà dove intende arrivare sulla questione groenlandese. A suo parere un accordo si troverà
• La Norvegia sta inviando lettere ai suoi cittadini per avvertirli che lo Stato è pronto a requisire immobili e altri beni in caso di guerra
• Zelens’kyj ha annunciato che interverrà a Davos solo se otterrà garanzie di sicurezza per l’Ucraina e la prospettiva di un cessate il fuoco. Intanto resta a Kiev, dove un milione di famiglie è al freddo e senza energia elettrica
• L’offensiva militare russa è tornata a sfiorare Chernobyl: la centrale è rimasta per un po’ senza elettricità, ma poi l’allarme è rientrato
• Israele ha impedito l’ingresso a Gaza ai membri del governo provvisorio palestinese che dovrebbero implementare in loco il piano di pace promosso da Trump. La mossa tende a disarticolare il Board of Peace, contestato da Netanyahu
• Pur senza ammettendo responsabilità, Trump ha detto che l’Ice, la sua milizia anti-immigrati, può sbagliare e ha avuto parole amichevoli nei confronti della famiglia della donna uccisa. Poi però ha sbandierato in tv le foto degli arrestati indicandoli come criminali
• Proteste contro il Mercosur a Strasburgo, dove hanno sfilato i trattori degli agricoltori che non accettano l’accordo. E dissenso è stato espresso anche in Italia da esponenti leghisti e dei Cinque Stelle
• Beatrice Venezi, dopo le contestazioni, ha risposto dicendo che alla Fenice comandano i sindacati
• Il ciclone Harry ha provocato danni e disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, dove sono stati devastati porti e strutture lungo le coste


• Per la professione infermieristica arrivano tre nuove lauree, che consentiranno agli infermieri con laurea magistrale di scrivere alcune ricette come i medici
• A Bologna il Tar ha cancellato la norma sui 30 chilometri orari in città
• Si apre oggi a Roma la camera ardente per dare l’ultimo saluto a Valentino. Lo stilista non aveva figli e ci si interroga sulla fine che farà la sua eredità, il cui valore si aggira sui 1,5 miliardi di euro
• Le Borse europee continuano a segnare rosso, preoccupate dallo scenario geopolitico e dallo spettro dei dazi
• In Spagna sono deragliati altri due treni. L’incidente più grave, in Catalogna, è stato provocato dal cedimento di un muro e ha causato la morte di un macchinista e 40 feriti
• È partita la rottamazione delle cartelle esattoriali per chi vuole mettersi in regola col fisco
• Federica Brignone è arrivata sesta alla sua prima gara in Coppa del mondo dopo l’infortunio di un anno fa
• Un’epidemia di infezioni intestinali sta condizionando gli Australian Open
• In Calabria una bimba di due anni è morta soffocata da un boccone di würstel
• Un papà ha donato un rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni. L’eccezionale doppio trapianto è stato effettuato a Bergamo
• I lavori per il nuovo stadio della Roma saranno condizionati dal recupero di un’antica residenza romana
• Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha deciso di far passare il bilancio anche senza voto parlamentare
• In Siria sono fuggiti dal carcere 120 terroristi dell’Isis
• Diego Baroni, 14 anni, scomparso da Verona, sarebbe stato vittima di una sottrazione di minori. Di lui non c’è ancora traccia
• Un misterioso amico ha pagato la cauzione ai coniugi Moretti, accusati della strage di Capodanno. La loro scarcerazione sembra vicina
• È emerso che il marito di Federica Torzullo ha ucciso la moglie con 23 coltellate, e poi ne ha martoriato il corpo
• A Milano un professore di musica è alla sbarra con l’accusa di aver approfittato di 7 giovanissime allieve. Per lui sono stati chiesti 10 anni
• Nel torinese un uomo di 32 anni ha sfregiato la compagna dopo un litigio
• Un senzatetto milanese è stato portato in ospedale con gravi ustioni: ha raccontato che uno sconosciuto lo aveva cosparso di benzina e gli aveva dato fuoco
• Dopo gli incidenti sull’A1 sono state sospese le trasferte dei tifosi della Roma e della Fiorentina
• In Champions League l’Inter è stata sconfitta in casa per 3-1 dall’Arsenal e il Napoli ha pareggiato 1-1 a Copenaghen
• Sull’arco alpino si è vista un’eccezionale aurora boreale
• Sono morti l’attrice e cantante britannica Sheila Bernette (94 anni), il prete e pilota Paolo Gariglio (95), il sindacalista Gianni Peracchi (67), la matematica statunitense Gladys West (95)

Titoli
Corriere della Sera: Trump-Europa, scontro totale
la Repubblica: Macron: fermare Trump
La Stampa: La Ue si ribella a Trump / Macron: ci vuole vassalli
Il Sole 24 Ore: Vendite sugli Usa: giù dollaro e Borse
Avvenire: Prova di forse
Il Messaggero: Federica mutilata e bruciata
Il Giornale: Fondi ai terroristi, / indagato anche / l’uomo di Hamas / vicino ai Cinque Stelle
Leggo: «Federica uccisa con 23 coltellate»
Qn: Usa-Ue, è scontro totale / l’ira di Macron: basta bulli
Il Fatto: Fanno altre porcate / e lapidano Barbero
Libero: Le grand / fanfaron
La Verità: Io linciato da tutta l’Anm / perché difendevo la Lega
Il Mattino: Offensiva contro le babygang
il Quotidiano del Sud: «Trump bullo, ci vuole vassalli»
il manifesto: La curda verità
Domani: “Mad” Trump minaccia ancora / Macron: «L’Ue non sia vassalla»









