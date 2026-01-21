Buongiorno24 di mercoledì 21 Gennaio 2026

Buongiorno24 – mercoledì 21 gennaio 2026 In diretta streaming su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.
In apertura il maltempo. Il ciclone Harry continua a colpire la Sicilia: tempesta perfetta sulla costa orientale, con lungomari crollati, voragini, blackout ed evacuazioni. Situazione ancora critica tra Messina, Catania e Siracusa. Nel Trapanese l’allerta scende a gialla, ma il bilancio delle ultime ore resta pesante: spiagge scomparse, stabilimenti distrutti, Pantelleria sotto assedio.
Cronaca – Grave incidente a Trapani. Frontale violentissimo sul lungomare Dante Alighieri: tre feriti, uno in pericolo di vita. Lungomare chiuso per ore, traffico in tilt. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.
Controlli e sicurezza sul lavoro. Ispezioni dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Trapani: sei ditte controllate, due denunce, lavoratori in nero, attività sospese, sanzioni e ammende per oltre 25 mila euro.
Politica regionale. All’Ars le deputate dicono no al voto segreto sulla parità di genere. Intanto resta lo scontro sul terzo mandato e sulla riforma degli enti locali.
Politica – Campo largo in frantumi. Ismaele La Vardera rompe e annuncia: “Pronto a correre da solo”. Centrosinistra sempre più diviso.
Cronaca giudiziaria. A Palermo al via il processo a tre donne accusate di truffe durante il Covid, tra finte promesse e raggiri nel settore immobiliare.
Dai Comuni. A Castelvetrano consiglieri comunali senza gettone di presenza da sei mesi: polemiche e chiarimenti attesi dal Comune.
