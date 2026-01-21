Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/01/2026 09:10:00

Buongiorno24 di mercoledì 21 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768983123-0-buongiorno24-di-mercoledi-21-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24 – mercoledì 21 gennaio 2026
In diretta streaming su Tp24, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

In apertura il maltempo.
Il ciclone Harry continua a colpire la Sicilia: tempesta perfetta sulla costa orientale, con lungomari crollati, voragini, blackout ed evacuazioni. Situazione ancora critica tra Messina, Catania e Siracusa. Nel Trapanese l’allerta scende a gialla, ma il bilancio delle ultime ore resta pesante: spiagge scomparse, stabilimenti distrutti, Pantelleria sotto assedio.

 

Cronaca – Grave incidente a Trapani.
Frontale violentissimo sul lungomare Dante Alighieri: tre feriti, uno in pericolo di vita. Lungomare chiuso per ore, traffico in tilt. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

 

Controlli e sicurezza sul lavoro.
Ispezioni dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Trapani: sei ditte controllate, due denunce, lavoratori in nero, attività sospese, sanzioni e ammende per oltre 25 mila euro.

 

Politica regionale.
All’Ars le deputate dicono no al voto segreto sulla parità di genere. Intanto resta lo scontro sul terzo mandato e sulla riforma degli enti locali.

 

Politica – Campo largo in frantumi.
Ismaele La Vardera rompe e annuncia: “Pronto a correre da solo”. Centrosinistra sempre più diviso.

 

Cronaca giudiziaria.
A Palermo al via il processo a tre donne accusate di truffe durante il Covid, tra finte promesse e raggiri nel settore immobiliare.

 

Dai Comuni.
A Castelvetrano consiglieri comunali senza gettone di presenza da sei mesi: polemiche e chiarimenti attesi dal Comune.

 









Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...