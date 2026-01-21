Sezioni
Cultura
21/01/2026 08:59:00

Metope e sculture di Selinunte: incontro a Castelvetrano per scoprire la storia

Venerdì 23 gennaio 2026, alle 17:30, si terrà un incontro dedicato alle metope e alla scultura greca presso l’ex Convento dei Minimi di Castelvetrano, nella sala del primo piano, a Piazza Escrivà. L’evento, organizzato dal Club per l’UNESCO e dall’Archeo Club "Emì Selinios", con il patrocinio del Comune di Castelvetrano, avrà l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e artistico delle metope di Selinunte, uno dei più importanti siti archeologici della Sicilia.

Durante l’incontro, sarà presentato un nuovo pannello informativo dedicato alla metopa di “Apollo e Dafne”, che si aggiungerà alla già esistente Galleria Salinas, una mostra permanente situata nell’edificio. Inoltre, il pubblico avrà l'opportunità di visionare una copia originale del volume Sélinonte (1910) di J. Hulot e G. Fougères e della sua versione italiana, nonché una copia anastatica del volume Vedute pittoriche degli antichi monumenti della Sicilia del Duca di Serradifalco (1843).

Un momento speciale dell’evento sarà la proiezione di un documentario RAI di circa cinquanta anni fa, che racconta la storia di Selinunte, offrendo uno spunto in più per approfondire la conoscenza di questo straordinario patrimonio archeologico. L’incontro si propone non solo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione e valorizzazione di Selinunte, ma anche di promuovere l'uso culturale del Convento dei Minimi come luogo di incontro e crescita per la comunità.

L’ingresso è gratuito e l'evento rappresenta un’opportunità unica per appassionati di storia, arte e archeologia, nonché per chiunque sia curioso di scoprire il ricco passato di Castelvetrano e dei suoi tesori nascosti.









