Politica

» Elezioni
21/01/2026 22:35:00

Amministrative 2026, Daniele Mangiaracina entra nella coalizione "Rinascita Campobellese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-01-2026/amministrative-2026-daniele-mangiaracina-entra-nella-coalizione-rinascita-campobellese-450.jpg

In vista delle prossime elezioni amministrative di Campobello di Mazara, le forze politiche e civiche riunite nella coalizione Rinascita Campobellese rafforzano il proprio progetto con l’ingresso di Daniele Mangiaracina, già sindaco della città.

 

La sua esperienza amministrativa viene indicata come un valore aggiunto nel percorso di costruzione di un’alternativa all’attuale amministrazione comunale. Mangiaracina assumerà il ruolo di coordinatore della coalizione, contribuendo alla conduzione del dialogo con le altre forze politiche, le realtà civiche e i cittadini che condividono l’esigenza di un cambiamento.

 

L’obiettivo della coalizione resta la definizione di un programma ampio e condiviso, fondato sui principi della legalità, della partecipazione democratica, della competenza e della trasparenza, per restituire a Campobello di Mazara una guida autorevole, credibile e vicina ai bisogni della comunità.









