Prestito d’onore, via libera della Regione agli studenti universitari

21/01/2026 19:45:00

La giunta regionale, su proposta degli assessori Mimmo Turano e Alessandro Dagnino, ha dato il via libera al “prestito d’onore per gli studenti universitari”, misura prevista dalla legge regionale 28 del 18 novembre 2024. Si tratta di un fondo da 6 milioni di euro destinato al diritto allo studio, pensato per sostenere studenti meritevoli e con limitate possibilità economiche.

Il prestito prevede un finanziamento fino a 10 mila euro, ottenibile senza necessità di garanzie e con rimborso decennale. L’erogazione sarà gestita da Irfis-FinSicilia, la finanziaria regionale.

«Con questa misura – sottolinea l’assessore Turano – sosteniamo il diritto allo studio, garantendo ai giovani pari opportunità di accesso all’università. Dopo il confronto in commissione Cultura dell’Ars, abbiamo apportato le modifiche necessarie e ora il prestito diventa realtà».

Secondo l’assessore Dagnino, «investire sui giovani significa mettere la Sicilia nelle condizioni di essere scelta. Offriamo agli studenti uno strumento concreto per costruire il proprio percorso di studi senza lasciare la nostra terra».

Possono accedere al prestito gli iscritti ai corsi di primo anno o agli anni successivi degli atenei e degli istituti universitari con sede in Sicilia, con Isee non superiore a 20 mila euro.

